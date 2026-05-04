تتواصل منافسات مجموعة التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، مع انطلاق الجولة السادسة، التي قد تحمل في طياتها حسم اللقب مبكرًا، في ظل الصراع القائم بين الزمالك وبيراميدز والأهلي.

ويعتلي الزمالك صدارة جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، متفوقًا بفارق المواجهات المباشرة على بيراميدز صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد، فيما يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 47 نقطة.

مواعيد الجولة السادسة للدوري المصري

وتُقام مباريات الجولة السادسة غدًا الثلاثاء 5 مايو 2026 في توقيت واحد، حيث يلتقي الأهلي مع إنبي على استاد القاهرة.

فيما يواجه سيراميكا كليوباترا نظيره بيراميدز على استاد هيئة قناة السويس، ويصطدم سموحة بـ الزمالك على استاد برج العرب، وتنطلق جميعها في تمام الثامنة مساءً.

سيناريو وحيد لحسم اللقب الثلاثاء

ويملك الزمالك فرصة حسم اللقب رسميًا خلال هذه الجولة، حال تحقيق الفوز على سموحة، بالتزامن مع خسارة بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا، وتعثر الأهلي أمام إنبي سواء بالتعادل أو الهزيمة.

وفي حال تحقق هذا السيناريو، سيرفع الزمالك رصيده إلى 53 نقطة، مقابل تجمد رصيد بيراميدز والأهلي عند 50 نقطة، ليحسم الفريق الأبيض لقب الدوري قبل جولة واحدة من نهاية المسابقة.