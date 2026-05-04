اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة وزارة الداخلية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر جنائية؛ لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

جهود الداخلية

الثلاثة حاولوا إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى والعقارات والمركبات) وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (500) مليون جنيه.

غسيل أموال

يأتي ذلك استمرارًا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

كيان تعليمي وهمي

فيما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة إدارة شخص كيان تعليمى بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة؛ للنصب والاحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات دراسية فى عدد من المجالات التعليمية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على غير الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

بتقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمقر الكيان وبحوزته (عدد من الشهادات خالية البيانات منسوب صدورها للكيان – طلبات التحاق بالكيان – مطبوعات دعائية).

