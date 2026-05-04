بنك مصر يقدم شهادة "يوماتي" الثلاثية بسعر فائدة يصل إلى 19%

كتب : منال المصري

05:04 م 04/05/2026 تعديل في 05:06 م

يواصل بنك مصر تقديم باقة متنوعة من شهادات الادخار ذات العائد الثابت والمتغير بالجنيه المصري، بعوائد تنافسية تصل إلى 19% سنوياً، بما يعزز فرص تنمية المدخرات.

وبحسب بيان البنك اليوم، فإن شهادة "يوماتي" الثلاثية ذات العائد المتغير تأتي في مقدمة هذه الباقة، حيث توفر عائداً متغيراً يصل حالياً إلى 19% سنوياً، مع دورية صرف يومية، بما يتيح سيولة مستمرة للعملاء.

طرق شراء الشهادة

وتصدر الشهادة لمدة ثلاث سنوات للأفراد الطبيعين، بحد أدنى 1000 جنيه ومضاعفاتها، مع إمكانية شرائها بسهولة من خلال فروع البنك المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، أو عبر القنوات الرقمية للبنك، مثل الإنترنت والموبايل البنكي BM Online.

بالإضافة إلى ماكينات الصراف الآلي، هذا ويمكن للعملاء الاقتراض بضمان الشهادة حتى 90% من قيمتها الأسمية، كما يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ اصدار الشهادة وفقًا لقواعد الاسترداد المنظمة لذلك.

ويؤكد بنك مصر التزامه الدائم بتقديم منتجات ادخارية تجمع بين العائد التنافسي والمرونة، بما يلبي مختلف احتياجات العملاء ويعزز ثقافة الادخار والاستثمار.

