بشير التابعي: لازم الزمالك يرد على فرج عامر.. والأهلي لسه عنده فرصة

أدلى بشير التابعي بتصريحات قوية عقب قمة الكرة المصرية بين الزمالك والأهلي، محمّلًا التشكيل الأساسي مسؤولية خسارة الفريق الأبيض، ومؤكدًا في الوقت ذاته أن المنافسة على لقب الدوري ما زالت مفتوحة.

وقال التابعي، خلال ظهوره في برنامج "نمبر وان"، إن اختيارات التشكيل كانت السبب الرئيسي وراء الهزيمة، مشيرًا إلى أنه توقع نتيجة المباراة فور إعلان التشكيل، خاصة بمشاركة أحمد فتوح إلى جانب بنتايج.

ورغم الخسارة، شدد نجم الزمالك السابق على أن الفريق لا يزال في صدارة جدول الترتيب، وأن حسم اللقب لا يزال بيده، لافتًا إلى أن محمد إسماعيل كان الأفضل بين لاعبي الفريق في اللقاء.

وأشاد التابعي بموقف جماهير الزمالك، مؤكدًا أن دعمهم للاعبين بعد المباراة يمثل دفعة معنوية مهمة في هذه المرحلة الحاسمة من الموسم.

مطالب المجلس بالرد على تصريحات فرج عامر

وعلى صعيد الأزمات الإدارية، طالب التابعي مجلس إدارة الزمالك بالرد على تصريحات فرج عامر بشأن أزمة القيد وتهديد المشاركة الإفريقية الموسم المقبل، معربًا عن اعتقاده بإمكانية تدخل ممدوح عباس للمساهمة في حل الأزمة.

وأشار إلى أن الفريق لم يظهر بشكل جيد خلال أول 30 دقيقة، حيث لم يتمكن من تجاوز منتصف الملعب، كما انتقد أداء ناصر منسي، معتبرًا أنها من أسوأ مبارياته، في حين لم يُختبر مصطفى شوبير حارس الأهلي بشكل حقيقي.

وفيما يتعلق بسباق الدوري، أكد التابعي أن الأهلي لا يزال يمتلك فرصة في المنافسة على اللقب، متوقعًا فوز الزمالك على سموحة، مع إمكانية حسم البطولة خلال الأسبوع الجاري.

كما أثنى على قدرات إمام عاشور، مؤكدًا أنه يمثل نصف قوة الفريق حتى في حال مشاركته وهو غير مكتمل الجاهزية، بينما أبدى تحفظه على مستوى المدرب توروب، مشيرًا إلى احتمالية رحيل عدد من المحترفين مع الإبقاء على يوسف بلعمري.

واختتم التابعي تصريحاته بمطالبة مجلس إدارة الزمالك بفرض حالة من التركيز داخل الفريق، وإبعاد اللاعبين عن الأجواء السلبية، مؤكدًا أنه لن يلوم جون إدوارد حتى في حال خسارة البطولات، نظرًا لما قدمه من بصمة أعادت الأمل للجماهير.