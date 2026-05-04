إعلان

الشرع يلتقي رجل الأعمال المصري حسن علام لبحث قطاع التطوير العقاري في سوريا

كتب : وكالات

05:36 م 04/05/2026

الشرع وحسن علام

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الإثنين في قصر الشعب بدمشق، رجل الأعمال المصري حسن علام.

وقالت وكالة سانا السورية، إنه خلال الاجتماع بحث الشرع مع علام فرص التعاون وبناء الشراكات في قطاعات التطوير العقاري والإنشاءات وتأهيل البنى التحتية في سوريا.

وأوضحت الوكالة السورية، أن الرئيس السوري بحث مع رجل الأعمال المصري، واقع بيئة الأعمال العقارية في سوريا، والخطوات الحكومية الهادفة إلى تعزيز جاذبية السوق السورية أمام استثمارات نوعية تسهم في دعم مسار التعافي والتنمية.

ويشغل علام منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة حسن علام القابضة التي تم تأسيسها عام 1936، والتي عملت على التوسع جغرافياً في الشركة عبر تنفيذ مشاريع في 10 دول عبر ثلاث قارات، وأسهم في تعزيز مكانتها ضمن المرتبة 45 عالمياً في قائمة أكبر 250 شركة مقاولات في العالم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حسن علام أحمد الشرع قصر الشعب بدمشق التطوير العقاري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"بعد هاتريك مونت كارلو".. حمزة عبد الكريم يعلق على تتويج برشلونة بلقب الدوري
رياضة محلية

"بعد هاتريك مونت كارلو".. حمزة عبد الكريم يعلق على تتويج برشلونة بلقب الدوري
هل يجوز الأضحية بالتقسيط في عيد الأضحى؟.. الشيخ أحمد خليل يجيب
أخبار

هل يجوز الأضحية بالتقسيط في عيد الأضحى؟.. الشيخ أحمد خليل يجيب

شوارع غارقة.. الصرف الصحي يحاصر أهالي دسوق بكفر الشيخ (فيديو وصور)
أخبار المحافظات

شوارع غارقة.. الصرف الصحي يحاصر أهالي دسوق بكفر الشيخ (فيديو وصور)
الخطوط الـ3.. مصراوي يكشف تعديلات في تشكيل الزمالك أمام سموحة
رياضة محلية

الخطوط الـ3.. مصراوي يكشف تعديلات في تشكيل الزمالك أمام سموحة
10 صور تخطف القلوب لـ أشهر جميلات برج السرطان
علاقات

10 صور تخطف القلوب لـ أشهر جميلات برج السرطان

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تفاصيل صلاة الجنازة على الفنان الراحل هاني شاكر.. الموعد والمكان
مواد جديدة بمشروع قانون الأسرة.. "الحضانة حتى سن 15 والأب في الترتيب الثاني"
عاجل.. الإمارات تعلن تعرضها لهجوم بصواريخ جوالة قادمة من إيران
في هذه الحالة.. قانون الأسرة الجديد يجيز للزوجة فسخ العقد خلال 6 أشهر