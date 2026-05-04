استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الإثنين في قصر الشعب بدمشق، رجل الأعمال المصري حسن علام.

وقالت وكالة سانا السورية، إنه خلال الاجتماع بحث الشرع مع علام فرص التعاون وبناء الشراكات في قطاعات التطوير العقاري والإنشاءات وتأهيل البنى التحتية في سوريا.

وأوضحت الوكالة السورية، أن الرئيس السوري بحث مع رجل الأعمال المصري، واقع بيئة الأعمال العقارية في سوريا، والخطوات الحكومية الهادفة إلى تعزيز جاذبية السوق السورية أمام استثمارات نوعية تسهم في دعم مسار التعافي والتنمية.

ويشغل علام منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة حسن علام القابضة التي تم تأسيسها عام 1936، والتي عملت على التوسع جغرافياً في الشركة عبر تنفيذ مشاريع في 10 دول عبر ثلاث قارات، وأسهم في تعزيز مكانتها ضمن المرتبة 45 عالمياً في قائمة أكبر 250 شركة مقاولات في العالم.