مجلس الزمالك يتحرك لحل أصعب أزمة له قبل مباراة ديكيداها

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر عن تحرك من مجلس إدارة نادي الزمالك خلال الساعات الماضية لحل أزمة صعبة تواجهه قبل مباراة ديكيداها الصومالي.

موعد مباراة الزمالك و ديكيداها

الزمالك يحل ضيفًا على نظيره ديكيداها عند السادسة من مساء يوم السبت الموافق 18 أكتوبر ضمن منافسات ذهاب دور تمهيدي كأس الكونفدرالية.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الجمعة إلى أن مجلس الزمالك كثف تحركاته خلال الساعات الماضية لجمع المستحقات المالية للاعبيه الأجانب بعد تهديد بعضهم بالتقدم بشكوى حال عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية المتأخرة.

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أن مجلس إدارة الزمالك يرى أن هذه الأزمة الأصعب له في ملف المستحقات لفرض التركيز بالفريق وتجنب أي مفاجآت في مستهل مشوارهم بالكونفدرالية.

