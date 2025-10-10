مباريات الأمس
كأس العالم تحت 20 عاما

المغرب - الشباب

2 1
02:00

كوريا الجنوبية - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جنوب السودان

- -
16:00

السنغال

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

السودان

- -
16:00

موريتانيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

سيشيل

- -
16:00

كوت ديفوار

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ساو تومي وبرينسيبي

- -
19:00

تونس

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليسوتو

- -
19:00

نيجيريا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

كوسوفو

- -
21:45

سلوفينيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

فرنسا

- -
21:45

إذربيجان

جميع المباريات

مجلس الزمالك يتحرك لحل أصعب أزمة له قبل مباراة ديكيداها

كتب : مصراوي

07:30 ص 10/10/2025
    أحمد ربيع يحتفل بهدفه مع الزمالك (1)
    أحمد ربيع يحتفل بهدفه مع الزمالك (3)
    مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
    مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
    مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر عن تحرك من مجلس إدارة نادي الزمالك خلال الساعات الماضية لحل أزمة صعبة تواجهه قبل مباراة ديكيداها الصومالي.

موعد مباراة الزمالك و ديكيداها

الزمالك يحل ضيفًا على نظيره ديكيداها عند السادسة من مساء يوم السبت الموافق 18 أكتوبر ضمن منافسات ذهاب دور تمهيدي كأس الكونفدرالية.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الجمعة إلى أن مجلس الزمالك كثف تحركاته خلال الساعات الماضية لجمع المستحقات المالية للاعبيه الأجانب بعد تهديد بعضهم بالتقدم بشكوى حال عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية المتأخرة.

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أن مجلس إدارة الزمالك يرى أن هذه الأزمة الأصعب له في ملف المستحقات لفرض التركيز بالفريق وتجنب أي مفاجآت في مستهل مشوارهم بالكونفدرالية.

الزمالك موعد مباراة الزمالك وديكيداها ديكيداها الكونفدرالية

