لتعويض صلاح.. رئيس نادٍ مصري يطالب بتجنيس خوان ألفينا

كتب : مصراوي

11:20 م 01/10/2025
كتب- محمد عبدالهادي:

أثار محمود الأسيوطي رئيس نادي لافيينا الذي يلعب بالدرجة الثانية بالدوري المصري، الجدل في الساعات الماضية، وذلك بعد مطالبته بمنح الجنسية المصرية للاعب الزمالك البرازيلي خوان ألفينا.

وكتب محمود الأسيوطي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك":

لما لا.. لماذا لا يسعى المسؤولون عن الرياضة لتجنيس اللاعب خوان ألڤينا البرازيلي".

وتابع: "لاعب عمره ٢٢ سنه سيكون خليفة محمد صلاح لمدة ١٥ سنة ونحن نعاني من ندرة المواهب المصرية".

واختتم: "اقوي دول العالم في كرة القدم إنجلترا ،فرنسا ،ألمانيا ودول كثيرة تسعى دائما ً لاحتضان المواهب في كل المجالات ومنحهم الجنسية".

خوان بيزيرا خوان ألفينا الزمالك محمود الأسيوطي

