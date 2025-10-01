مباريات الأمس
قرض حسن بملايين.. هشام نصر يتدخل لإنهاء أزمة مستحقات لاعبي الزمالك

كتب : محمد خيري

05:36 م 01/10/2025

هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك

تدخل هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، من أجل حل أزمة مستحقات لاعبي الفريق الأول، خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويعاني نادي الزمالك، من أزمة مالية قوية، تسببت في تأخر رواتب لاعبي الزمالك لمدة 3 شهور، ونفس الأمر للجهاز الفني الذي لم يحصل على راتبه من الشهر الماضي.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن هشام نصر، نائب رئيس النادي، تكفل بمبلغ يصل إلى 25 مليون جنيه، كقرض حسن، للمساهمة في سداد مستحقات لاعبي الفريق، على أن يحصل على المبلغ لاحقا.

وأوضح المصدر، أن مجلس الإدارة، يحاول إنهاء أزمة المستحقات، وإيجاد مورد مادي أخر لسداد رواتب اللاعبين قبل العودة للتدريبات غدا الخميس استعدادا لمواجهة غزل المحلة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة يوم السبت المقبلة، في الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد هيئة قناة السويس.

