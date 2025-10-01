مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

تشيلي - شباب

0 2
02:00

اليابان - شباب

دوري أبطال أفريقيا

الجيش الرواندي

0 2
15:00

بيراميدز

دوري أبطال أوروبا

سان جيلواز

- -
19:45

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا

بروسيا دورتموند

- -
22:00

أتلتيك بلباو

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

- -
22:00

أوليمبياكوس

دوري أبطال أوروبا

موناكو

- -
22:00

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
22:00

باريس سان جيرمان

جميع المباريات

إعلان

"القاعدة مضروبة".. تعليق ناري من اليماني بعد خسارة منتخب الشباب في المونديال

كتب : محمد خيري

03:55 م 01/10/2025

الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تحدث محمد اليماني نجم الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، عن نتائج منتخب الشباب في بطولة كأس العالم للشباب التي تقام في الوقت الحالي بتشيلي.

وقال اليماني في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: "نتائج منتخب الشباب في كأس العالم محزنة وأداء الفريق محزن، وهذا يعود بسبب المجاملات والوسايط في قطاعات الناشئين".

وأضاف اليماني: "لا يوجد أساس قوي في قطاعات الناشئين بسبب المجاملات عكس الماضي كان هناك قطاع ناشئين على أعلى مستوى وأخرج مواهب كبيرة للكرة المصرية، والناشئين في الوقت الحالي مش متأسسين صح ولا يوجد لديهم أي موهبة".

وتابع: "هناك مدربين في الدوري المصري لا تفقه شيئا عن كرة القدم، وهناك مدربين لم يلعبوا كرة القدم وماسكين فرق وهذا بسبب المجاملات".

وأختتم اليماني تصريحاته قائلا: منتخب 2011 سيحدث طفرة في مفهوم قطاعات الناشئين في الفترة المقبلة، وتعاقدنا مع خبراء أجانب لتطوير الناشئين بمساعدة هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب الشباب محمد اليماني قطاع الناشئين الدوري المصري

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"آراء طبية مستجدة".. قرار عاجل من الخطيب بالترشح لانتخابات الأهلي رسميًا
4 أكتوبر.. الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب
وزير الكهرباء لمصراوي: لا زيادات جديدة في أسعار الشرائح حتى هذا الموعد
رئيس النواب: نرفض تهجير الفلسطينيين.. ومصر لن تنجرّ لمغامرات الحرب
ظاهرة تعمل على تلطيف الأجواء.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة