هشام جمال ليس الأول.. نجوم الفن في مجالس إدارات الأهلي والزمالك

كتب : هند عواد

12:57 م 01/10/2025
    هشام جمال والخطيب
    هشام جمال مع جوائز موقع يوتيوب
    هشام جمال
    الفنان هشام جمال
    الفنان هشام جمال
    هشام جمال
    هشام جمال
    أشرف زكي
    تفاصيل جديدة بشأن استقالة أشرف زكي من منصبه نقيبا للمهن التمثيلية _6
    أشرف زكي

بات المنتج الفني هشام جمال قريبًا من دخول عالم كرة القدم، بمنصب رسمي داخل مجلس إدارة النادي الأهلي، ليكرر تجربة نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "استقر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على قائمته لخوض الانتخابات المقبلة، وتضم هشام جمال في منصب العضوية تحت السن".

ووضع هشام جمال قدمًا في كرة القدم، في سبتمبر 2024، عندما تعاقد الأهلي مع شركته "روزناما" لإدارة قناة النادي الفضائية.

وبدأ هشام جمال، صاحب الـ32 عامًا، نشاطه في الإنتاج الفني بعمر الـ16 عامًا، عندما أنتج أغنية "فيسبوكي" للفنان أحمد مكي، كما أنتج عدة أعمال فنية مثل: فيلم "تسليم أهالي"، وبرنامج "ميس أند ستاندر"، ومسلسل "نيللي وشريهان"، و"لهفة"، و"في بيتنا روبوت".

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يتولى فيها أحد نجوم الفن منصبًا في مجالس إدارة الأندية، إذ سبقه أشرف زكي، الذي تولى منصب أمين الصندوق في مجلس إدارة الزمالك السابق (برئاسة مرتضى منصور)، وذلك بعد الفوز بالمنصب بالتزكية في الانتخابات التكميلية عام 2019.

واستقال أشرف زكي من منصبه في مجلس إدارة الزمالك في سبتمبر 2020، متأثرًا بوعكة صحية.

هشام جمال الأهلي مجلس إدارة الأهلي أشرف زكي الزمالك

