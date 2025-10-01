يفتتح اليوم الأربعاء، الفريق الأول لنادي بيراميدز، مشوار الدفاع عن لقبه، في دوري أبطال أفريقيا، في مواجهة الجيش الرواندي.

موعد مباراة بيراميدز والجيش الرواندي

وتنطلق مباراة بيراميدز والجيش الرواندي، اليوم الأربعاء، في الثالثة عصرا، على ملعب كيجالي بيلي ستاديوم بالعاصمة الرواندية، في إطار دور الـ64 من المسابقة القارية.

ويبحث فريق بيراميدز، عن تحقيق انتصار ثمين خارج الديار، يمنحه أفضلية قبل موقعة العودة في القاهرة، ويُقربه من مواصلة مشواره نحو اللقب للموسم الثاني على التوالي وللمرة الثانية في تاريخه.

ويدخل بيراميدز، المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق الفوز في المباراة الماضية، على أهلي جدة السعودي، وحقق لقب نصف العالم في مشوار بطولة الانتركونتننتال.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز والجيش الرواندي

وتقرر أن تنقل مباراة بيراميدز والجيش الرواندي، في الثالثة عصر اليوم الأربعاء، عبر قناة أون تايم سبورتس 1، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.