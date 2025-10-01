مباريات الأمس
هشام يكن لمصراوي: "هذا وقت أبناء الزمالك.. وصفقتا الدباغ وكايد دون المستوى"

كتبت-هند عواد:

12:29 ص 01/10/2025

هشام يكن

علق هشام يكن، نجم الزمالك السابق، على هزيمة الأبيض من الأهلي، بثنائية مقابل هدف، في مباراة القمة التي جمعتهما مساء أمس.

وقال هشام يكن في تصريحات خاصة لمصراوي: "حاليًا وقت أبناء الزمالك، وهناك لاعبون الزمالك كبير عليهم، وآدم كايد وعدي الدباغ صفقتان دون المستوى، يانيك فيريرا أدار المباراة بشكل سيئ، ولما تحرم لاعبين مثل الجزيري وشيكو بانزا من اللعب، يجب أن تستغل العقاب المادي".

وأضاف: "اللاعب يحصل على مقابل مادي كبير، ويجب أن يكون العقاب بخصم من المستحقات وليس الاستبعاد، الزمالك تراجع أمام الأهلي لأن الفريق ينقصه المهاجم، وهناك لاعبون ظهروا بأنهم ليسوا بمستوى إمكانيات الزمالك، يجب أن يرحلوا، وكذلك المدرب".

واختتم: "الزمالك يحتاج إلى مدرب مصري كبير، صاحب خبرة، ليس مدربًا صغيرًا، وأرى أن محمد صلاح هو الأنسب لقيادة الزمالك، مدرب شاطر، وهذا وقت أبناء الزمالك الكبار".

هشام يكن الزمالك عدي الدباغ

فيديو قد يعجبك:



