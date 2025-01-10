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"الفيديو بـ 10000 جنيه".. المعلق الرياضي محمود أبو الركب يرد على انحيازه للزمالك أمام أبوقير

07:50 م الجمعة 10 يناير 2025
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    إنذار لعمر جابر من مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة
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    دونجا من مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة1
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    دونجا من مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة
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    دونجا ومحمد شحاتة من مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة
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    زيزو من مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة
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    حمزة المثلوثي من مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة
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استنكر المعلق الرياضي محمود أبو الركب ما أُثير حول انحيازه لصالح الزمالك في تعليقه على مباراة فريقه أمام نظيره أبوقير للأسمدة ضمن منافسات كأس مصر.

ونشرت إحدى الحسابات على منصة إكس التابعة لجمهور الأهلي، صورة من اللقاء مُذيلة إياها بتعليق:"مش ممكن يا جدعان المعلق أون أسبورت أي لاعب من أبوقير بيستلم يقول إزاي ده استلم وإزاي ده متساب بالشكل ده مش ممكن بجد حاجة صعبة أوي يا جدعان فريق أبو قير للأسمدة مصري والله".

وردّ أبو الركب على المنشور بقوله:"مبحبش أعمل الحاجات دي بس مستعد أراهنك قدام الناس كلها 10000 جنيه لو جبت فيديو وأنا بقول كده لو مجبتش فيديو يبقي ليا عندك حق كبير جدًا !!".

وكان الزمالك قد فاز بثنائية نظيفة على نظيره أبوقير للأسمدة خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.

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