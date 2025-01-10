"الفيديو بـ 10000 جنيه".. المعلق الرياضي محمود أبو الركب يرد على انحيازه للزمالك أمام أبوقير

استنكر المعلق الرياضي محمود أبو الركب ما أُثير حول انحيازه لصالح الزمالك في تعليقه على مباراة فريقه أمام نظيره أبوقير للأسمدة ضمن منافسات كأس مصر.

ونشرت إحدى الحسابات على منصة إكس التابعة لجمهور الأهلي، صورة من اللقاء مُذيلة إياها بتعليق:"مش ممكن يا جدعان المعلق أون أسبورت أي لاعب من أبوقير بيستلم يقول إزاي ده استلم وإزاي ده متساب بالشكل ده مش ممكن بجد حاجة صعبة أوي يا جدعان فريق أبو قير للأسمدة مصري والله".

وردّ أبو الركب على المنشور بقوله:"مبحبش أعمل الحاجات دي بس مستعد أراهنك قدام الناس كلها 10000 جنيه لو جبت فيديو وأنا بقول كده لو مجبتش فيديو يبقي ليا عندك حق كبير جدًا !!".

وكان الزمالك قد فاز بثنائية نظيفة على نظيره أبوقير للأسمدة خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.

اقرأ أيضًا:

للاطلاع على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

"رغم اقتراب رحيله".. سيف الجزيري يظهر في إحدى المطاعم بالقاهرة (صور)