لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

دجوليبا

- -
18:00

بيراميدز

الكونفيدرالية الإفريقية

إنييمبا

- -
18:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

فولهام

- -
16:00

أرسنال

الدوري الإنجليزي

إيبسويتش تاون

- -
16:00

بورنموث

جميع المباريات

إعلان

مبابي: وظيفتي مساعدة الفريق.. واللعب بقميص ريال مدريد متعة

01:41 م الأحد 08 ديسمبر 2024
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    كيليان مبابي
  • عرض 6 صورة
    عرقلة كيليان مبابي من جانب برادلي
  • عرض 6 صورة
    مبابي بتدريبات ريال مدريد
  • عرض 6 صورة
    مبابي بتدريبات ريال مدريد
  • عرض 6 صورة
    مبابي بتدريبات ريال مدريد
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال النجم الفرنسي بصفوف ريال مدريد كيليان مبابي إن وظيفته في الملعب هي مساعدة فريقه خلال المباريات التي يُشارك بها.

وأضاف مبابي في تصريحات لقناة ناديه عقب الفوز أمس السبت على جيرونا:"اللعب مع لاعب عظيم مثل بيلينجهام متعة واللعب بقميص ريال مدريد متعة ووظيفتي مساعدة الفريق على الفوز".

وأشاد اللاعب الفرنسي الدولي بزملائه بالفريق قائلًا:"براهيم دياز وأردا جولر قدما أداء جيد أيضا ونحن سعداء".

وأتم صاحب الـ 25 عاماً تصريحاته بالإشارة إلى أنهم كانوا يدركون أهمية مباراة جيرونا كونه فريق قوي على أرضه ولكن ريال مدريد بدأ بصورة جيدة للغاية.

وفاز فريق ريال مدريد بثلاثية نظيفة على جيرونا ليرفع رصيده إلى النقطة 36 بفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر.

اقرأ أيضًا:

للتعرف على مواعيد المباريات.. اضغط هنا

"ملف الاستاد والعضويات على رأسها".. مصدر يكشف لمصراوي جدول أعمال الجمعية العمومية للأهلي

كيليان مبابي ريال مدريد ريال مدريد ضد جيرونا الدوري الإسباني مبابي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"التقرير يحسمها".. هل يتواجد مصطفى شوبير مع الأهلي في الدوحة؟

إعلان

إعلان

الدولار يقفز 22 قرشا ويسجل رقما قياسيا جديدا في بداية التعاملات اليوم بالبنوك
ليلة سقوط بشار : أفراح في دمشق وحلم العودة يتجدد- تغطية خاصة