مبابي: وظيفتي مساعدة الفريق.. واللعب بقميص ريال مدريد متعة

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال النجم الفرنسي بصفوف ريال مدريد كيليان مبابي إن وظيفته في الملعب هي مساعدة فريقه خلال المباريات التي يُشارك بها.

وأضاف مبابي في تصريحات لقناة ناديه عقب الفوز أمس السبت على جيرونا:"اللعب مع لاعب عظيم مثل بيلينجهام متعة واللعب بقميص ريال مدريد متعة ووظيفتي مساعدة الفريق على الفوز".

وأشاد اللاعب الفرنسي الدولي بزملائه بالفريق قائلًا:"براهيم دياز وأردا جولر قدما أداء جيد أيضا ونحن سعداء".

وأتم صاحب الـ 25 عاماً تصريحاته بالإشارة إلى أنهم كانوا يدركون أهمية مباراة جيرونا كونه فريق قوي على أرضه ولكن ريال مدريد بدأ بصورة جيدة للغاية.

وفاز فريق ريال مدريد بثلاثية نظيفة على جيرونا ليرفع رصيده إلى النقطة 36 بفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر.

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