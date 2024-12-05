خبير تحكيمي يعلق على الحالات التحكيمية في الجولة الرابعة بالدوري المصري

كتبت-هند عواد:

علق الخبير التحكيمي عصام عبد الفتاح، على الحالات التحكيمية في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز، بينهم لقاء الزمالك وغزل المحلة والأهلي والبنك الأهلي.

وشهدت مباراة الزمالك وغزل المحلة طرد يحيى زكريا لاعب الأخير في الدقائق الأولى، واحتساب ركلة جزاء أحرز منها الأبيض الهدف الثالث، فيما شهدت مباراة الأهلي والبنك الأهلي، حالة تحكيمية مثيرة للجدل، بدفع مدافع البنك لياسر إبراهيم لاعب الأهلي، داخل منطقة الجزاء.

وقال عبد الفتاح في تصريحات عبر قناة المحور: "تمركز الحكم الرابع في لقطة تدخل لاعب المحلة على إيشو ممتاز، وتدخل حكم "الفار" في لقطة الطرد أكثر من ممتاز".

وأضاف: "مهاجم البنك الأهلي يستحق البطاقة الصفراء في لقطة تعطيل اللعب أمام مصطفى شوبير، ودفع مدافع البنك لياسر إبراهيم لم يكن مؤثرًا وبالتالي قرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء صحيح".

وأوضح عن باقي الحالات التحكيمية: "الإسماعيلي يستحق ركلة جزاء أمام إنبي لعدم وجود تسلل على مهاجم الدراويش، وبيراميدز لا يستحق ركلة جزاء أمام المصري في لقطة إبراهيم عادل، ومحمود حمادة لا يستحق الطرد أمام بيراميدز في التدخل على محمد حمدي".

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