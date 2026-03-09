إعلان

الرئيس الفرنسي: لسنا طرفًا في أي هجوم على إيران

كتب : محمد أبو بكر

07:08 م 09/03/2026

إيمانويل ماكرون

أكد الرئيس الفرنسي أن فرنسا تمتلك القدرة على إرسال قواتها إلى مناطق مختلفة لضمان حماية رعاياها في الشرق الأوسط.

وأضاف أن السلطات الفرنسية ساعدت عدداً من رعاياها في العودة إلى فرنسا بأمان.

وأوضح الرئيس الفرنسي أن بلاده ستقوم بنشر حاملتي مروحيات وفرقاطات في منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو حماية المواطنين الفرنسيين في ظل تصاعد التوترات والنيران في المنطقة.

وأشار إلى أن فرنسا لديها اتفاقيات دفاعية مع عدد من الدول التي تعرضت لهجمات، وأنها استجابت فوراً بإرسال مقاتلات رافال ومنظومات الدفاع الجوي، بهدف تعزيز الأمن الإقليمي.

كما أكد الرئيس الفرنسي التزام بلاده بضمان حرية الملاحة الدولية وفتح مضيق هرمز أمام حركة السفن، محذراً من أن الحرب في المنطقة قد لا تنتهي قريباً.

وشدد على أن فرنسا ليست طرفاً في أي هجوم على إيران، وأنها ستظل إلى جانب الدول الحليفة والصديقة إذا استمرّت في مواجهة الضغوط والتصعيد، مشيراً إلى أن الوضع ما زال هشاً وخطر التصعيد قائم.

إيمانويل ماكرون فرنسا إيران إيران وأمريكا

