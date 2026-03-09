لقي الشاب أحمد كامل محمد عثمان، البالغ من العمر 22 عامًا، من قرية قطيفة مباشر بمركز الإبراهيمية في محافظة الشرقية، مصرعه إثر حادث دهس مروع أثناء عمله كسائق توصيل دليفري في مدينة دبي بالإمارات.

حياة الشاب وعمله في الإمارات

سافر أحمد إلى الإمارات قبل نحو ستة أشهر بحثًا عن فرصة عمل حلال تمكنه من إعالة أسرته وتحسين ظروف المعيشة. عمل في خدمة توصيل الطلبات، وكان مثالًا للشاب المجتهد والطموح الساعي لتحقيق رزق حلال بعيدًا عن وطنه.

تفاصيل حادث الدهس

وقع الحادث المأساوي أثناء أداء أحمد لعمله على الطريق، حيث دهسته سيارة ما أدى إلى وفاته على الفور. وأكد مقربون من الأسرة أن الحادث وقع فجأة وسط صدمة كبيرة لدى زملائه وأهالي القرية.

حزن الأسرة وأهالي القرية

تعيش أسرة أحمد حالة من الصدمة والحزن الشديد، إذ كان معروفًا بحسن الخلق والاجتهاد في العمل. ويشارك الأهالي شعور الأسرة، مؤكدين أن الشاب كان نموذجًا للشاب الطموح والمجتهد.

انتظار عودة الجثمان

رغم مرور نحو أسبوع على الوفاة، لا تزال الأسرة تنتظر استكمال الإجراءات الرسمية لإعادة الجثمان من الإمارات إلى مصر. ويطالب الأهالي الجهات المختصة بتسهيل الإجراءات لتمكين الأسرة من دفن الفقيد بمقابر العائلة وتقديم الوداع الأخير.