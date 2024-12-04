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احتفالية محمد صلاح تزين جدارية ملعب شباب الزمالك في مباراة قمة الأهلي

06:16 م الأربعاء 04 ديسمبر 2024
  • عرض 6 صورة
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    احتفال لاعبي النادي الأهلي
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    محمد رأفت لاعب الأهلي الشاب
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    محمد رأفت لاعب الأهلي مواليد 2005
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    ميكالي يحضر قمة الشباب بين الأهلي والزمالك
  • عرض 6 صورة
    احتفال لاعبي الأهلي
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كتب - يوسف محمد:

شهدت مباراة قمة الشباب مواليد 2005، بين فريقي الأهلي والزمالك، ظهور صورة للنجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي في الملعب.

وظهرت صورة النجم المصري محمد صلاح، داخل ملعب إبراهيم يوسف بنادي الزمالك بجانب صورة نجم الزمالك محمود شيكابالا، خلال قيامه باحتفالية القوس والسهم بعد تسجيل الأهداف.

وكان فريق الأهلي مواليد 2005، تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره الزمالك، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، على ملعب إبراهيم يوسف بنادي الزمالك.

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احتفالية محمد صلاح محمد صلاح جدارية ملاعب شباب الزمالك مباراة قمة الأهلي
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