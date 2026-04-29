قال الملك تشارلز ملك بريطانيا أمام الكونجرس الأمريكي، إنه على الرغم من فترة عدم الاستقرار الحالية والصراع في أوروبا والشرق الأوسط، ستظل بريطانيا والولايات المتحدة حليفتين قويتين متحدتين في الدفاع عن الديمقراطية، في وقت تشهد فيه العلاقات بينهما انقسامات عميقة بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وأضاف: "مهما كانت خلافاتنا، ومهما كانت اختلافاتنا، فإننا نقف صفا واحدا في التزامنا بدعم الديمقراطية وحماية جميع أبناء شعبينا من الأذى والإشادة بشجاعة من يخاطرون بحياتهم يوميا في خدمة بلادنا".

جاء ذلك خلال خطاب نادر ألقاه أمام جلسة مشتركة لمجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين، وبعد استقبال حافل وتصفيق حار مع دخوله بصحبة الملكة كاميلا.

وألقى الملك تشارلز خطابه في اليوم الثاني من زيارة دولة إلى الولايات المتحدة تستغرق 4 أيام في ظل توتر العلاقات بين البلدين، بعد أن انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لما وصفه ترامب بتقاعسه عن تقديم المساعدة في الحرب على إيران.

وقال تشارلز: "أتيت اليوم بكل احترام إلى الكونجرس الأمريكي، هذا الصرح الديمقراطي الذي أُنشئ لتمثيل صوت الشعب الأمريكي بأكمله وللدفاع عن الحقوق والحريات المقدسة".

وكان ترامب قد انتقد ستارمر بشدة بسبب موقفه إزاء الحرب على إيران قائلا: إن ستارمر، الذي نال بعض الإشادة في الداخل لعدم انضمامه إلى الهجوم، ليس ونستون تشرشل، وقلل من شأن عرض لاحق للمساعدة العسكرية للدفاع عن الحلفاء في المنطقة.

وقبل إلقاء خطابه التقى تشارلز بكبار أعضاء الكونجرس الجمهوريين والديمقراطيين بعد زيارة صباحية للبيت الأبيض برفقة الملكة كاميلا، تضمنت اجتماعا مغلقا بين الملك والرئيس الأمريكي.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن زيارة للولايات المتحدة تهدف إلى تعزيز العلاقات التي توطدت بين بريطانيا ومستعمرتها السابقة على مدى 250 عاما منذ الاستقلال الأمريكي.

وصار تشارلز بذلك ثاني ملك بريطاني يلقي كلمة أمام الكونجرس، وكانت والدته الملكة الراحلة إليزابيث قد ألقت خطابا أمام مجلسي النواب والشيوخ عام 1991، وفقا للغد.