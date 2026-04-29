فصل الكهرباء عن منطقتين بالخارجة 3 ساعات للصيانة

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، فصل التيار الكهربائي عن منطقتي البساتين والمعهد الديني، اليوم الأربعاء، لمدة 3 ساعات، بناءً على الإشارة الواردة من هندسة الكهرباء.

أوضح اللواء ياسر كمال رئيس مركز الخارجة، أن فصل الكهرباء يبدأ من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا، لتنفيذ أعمال الصيانة الضرورية بالشبكة، بما يضمن رفع كفاءة الخدمة واستقرار التيار الكهربائي بالمناطق المستهدفة.

وناشدت الوحدة المحلية المواطنين المقيمين في نطاق منطقة البساتين والمعهد الديني، إلى جانب أصحاب المخابز والمستشفيات والمنشآت الخدمية، اتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة انقطاع الكهرباء، وتدبير الاحتياجات الأساسية قبل موعد فصل التيار.

أكد رئيس مركز الخارجة، أن أعمال الصيانة ضمن الإجراءات الدورية التي تنفذها الجهات المختصة للحفاظ على كفاءة شبكات الكهرباء وتقليل الأعطال المفاجئة، خاصة في المناطق السكنية والخدمية التي تعتمد على انتظام التيار خلال ساعات العمل اليومية.