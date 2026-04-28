شدد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، على القيمة العلمية الكبرى للمضادات الحيوية، واصفاً إياها بأنها أحد أبرز التحولات في تاريخ الطب الحديث، نظراً لدورها الحاسم في حماية ملايين الأرواح من التداعيات الخطيرة للإصابات البكتيرية.

وقال تاج الدين، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إن السجلات الطبية والبحثية تؤكد أن هذه الأدوية كانت حجر الزاوية في القضاء على أمراض كانت تُصنف سابقاً كتهديدات قاتلة، مستبعداً تماماً إمكانية التخلي عنها أو تعويضها ببدائل أخرى في مواجهة العدوى.

وأضاف مستشار الرئيس أن الاعتماد على الأنماط الغذائية أو اتباع أسلوب حياة صحي لا يمكن أن يحل محل التدخل الدوائي بأي حال من الأحوال، بل ينحصر دورهما في كونهما أدوات داعمة ترفع من كفاءة استجابة الجسم للعلاج وتسرع من وتيرة التماثل للشفاء.

وذكر أن الأولوية في البروتوكولات العلاجية تظل دائماً للدواء عند وجود ضرورة طبية، في حين تأتي التغذية السليمة والعادات الصحية كركائز مكملة تعزز من شمولية الخطة العلاجية المتبعة.