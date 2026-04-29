أعلنت هندسة كهرباء بني مزار بمحافظة المنيا، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق، اليوم الأربعاء لمدة 6 ساعات، مما يترتب عليه كذلك قطع المياه .

وتضم المناطق التي تشهد انقطاع التيار الكهربائي: البهنسا، أشروبة، ساقولا، شلقام، أعطو، خليل بك، الجرنوس، بردنوه الأشراف، لإجراء أعمال صيانة بالشبكات، من الساعة 8 صباحًا حتى 2 ظهرًا.

وبحسب بيان الشركة فإنه سيترتب على ذلك توقف بعض محطات مياه الشرب عن العمل خلال فترة الانقطاع، وفقًا لما أفادت به المهندسة زينب أحمد، مدير شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمركز بني مزار.

كما سيتم الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب مجانًا للمناطق المتأثرة، وتهيب الجهات المعنية بالسادة المواطنين، والمخابز، والمستشفيات، وكافة المؤسسات الحيوية، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.