تعرض دار الأوبرا المصرية، ضمن سلسلة أمسيات نادي السينما، فيلم ثلاثية "الطريق إلى الله"، الذي يُعد آخر أعمال المخرج الراحل شادي عبد السلام.

ويأتي العرض في إطار النشاط الثقافي والفكري للأوبرا، بإشراف رشا الفقي، وبالتعاون مع المركز القومي للسينما، وذلك في السابعة والنصف مساء الأربعاء 29 أبريل، على المسرح الصغير، ويعقبه ندوة للحوار يديرها الناقد السينمائي عصام زكريا، لمناقشة العمل وتحليله في حوار مفتوح مع الجمهور.

وتضم ثلاثية "الطريق إلى الله" ثلاثة أفلام تسجيلية قصيرة، هي: "الحصن"، و"الدنداراوية"، وقد جاءت ضمن مشروع بدأه شادي عبد السلام في منتصف سبعينيات القرن الماضي لتصوير مصر القديمة سينمائيًا، وتدور حول سعي الإنسان المصري لفهم الحياة وممارستها بشكل إيجابي من خلال صلته الدائمة بالله.

أما الجزء الثالث "مأساة البيت الكبير – أخناتون"، فيقدم رؤية لمشروع حلم لم يكتمل بسبب رحيل المخرج.

ويُذكر أن شادي عبد السلام صور بعض مشاهد الثلاثية قبل وفاته، فيما تولى استكمال المراحل النهائية تلميذه وصديقه الدكتور مجدي عبد الرحمن، اعتمادًا على نحو 75 دقيقة مصوّرة بالفعل، إلى جانب أوراق بخط يد الراحل تضم 129 صفحة من الأفكار والمعالجات والمسودات التفصيلية.