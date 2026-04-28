"النجم مش بالكلام".. زوجة وليد سليمان تثير الجدل بعد خسارة الأهلي من بيراميدز

مع أنباء رحيله.. ماذا قدم ييس توروب مع الأهلي بعد ثلاثية بيراميدز؟

تتزايد التكهنات حول هوية حارس عرين الأهلي في مباراة القمة المقبلة ضد الزمالك، والتي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الحسم بالدوري المصري.

ويلتقي الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبلة، الموافق 1 مايو 2026، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، ويستضيفها ستاد القاهرة الدولي.

محمد الشناوي الأقرب لحراسة مرمى الأهلي أمام الزمالك

كشف مصدر مطلع بالنادي الأهلي في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الحارس محمد الشناوي هو الأقرب لحراسة العرين في مباراة القمة ضد الزمالك بدلاً من مصطفي شوبير.

وأكد المصدر: "الشناوي سيعود من الإيقاف في مباراة الزمالك المقبلة، وهو الأقرب حتى الآن لحراسة مرمى الأهلي أمام الزمالك".

وكان محمد الشناوي قد تعرض لعقوبة الإيقاف لـ 4 مباريات، قبل أن يتم تخفيضها من لجنة التظلمات باتحاد الكرة لمباراتين، وغاب الحارس عن مواجهة سموحة وبيراميدز، لتنقضي العقوبة ويصبح جاهزًا للمشاركة من مباراة الزمالك.

اقرأ أيضًا:

سقوط الزمالك في القمة لا يكفي.. سيناريو تتويج بيراميدز بالدوري المصري



رسميًا.. نفاذ تذاكر القمة بين الأهلي والزمالك بالدوري المصري



