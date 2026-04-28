الدوري المصري

بتروجت

0 1
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

زد

1 0
17:00

فاركو

الدوري المصري

المقاولون العرب

1 1
20:00

غزل المحلة

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

4 2
22:00

بايرن ميونيخ

الدوري السعودي

الهلال

1 0
21:00

ضمك

مصدر يكشف لمصراوي.. من يحرس عرين الأهلي في قمة الزمالك؟

كتب : مصراوي

08:44 م 28/04/2026 تعديل في 08:47 م
    هدف ماييلي في الأهلي
    الأهلي
    الأهلي
    الأهلي وبيراميدز
    الأهلي وبيراميدز (3) (1)
    الأهلي وبيراميدز (10)
    الأهلي وبيراميدز (9)
    الأهلي وبيراميدز (11)
    الأهلي وبيراميدز (6)
    الأهلي وبيراميدز (8)
    الأهلي وبيراميدز (4)
    الأهلي وبيراميدز (7)

تتزايد التكهنات حول هوية حارس عرين الأهلي في مباراة القمة المقبلة ضد الزمالك، والتي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الحسم بالدوري المصري.

ويلتقي الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبلة، الموافق 1 مايو 2026، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، ويستضيفها ستاد القاهرة الدولي.

محمد الشناوي الأقرب لحراسة مرمى الأهلي أمام الزمالك

كشف مصدر مطلع بالنادي الأهلي في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الحارس محمد الشناوي هو الأقرب لحراسة العرين في مباراة القمة ضد الزمالك بدلاً من مصطفي شوبير.

وأكد المصدر: "الشناوي سيعود من الإيقاف في مباراة الزمالك المقبلة، وهو الأقرب حتى الآن لحراسة مرمى الأهلي أمام الزمالك".

وكان محمد الشناوي قد تعرض لعقوبة الإيقاف لـ 4 مباريات، قبل أن يتم تخفيضها من لجنة التظلمات باتحاد الكرة لمباراتين، وغاب الحارس عن مواجهة سموحة وبيراميدز، لتنقضي العقوبة ويصبح جاهزًا للمشاركة من مباراة الزمالك.

سؤال حير الملايين.. هل نأكل قبل النوم أم نمتنع؟
هداف الدوري المصري.. من هو علي سليمان نجم كهرباء الإسماعيلية؟
"بسبب صورة أقلقت ترامب".. اتهام جديد يلاحق مسؤول أمريكي سابق
أمريكا تفرض عقوبات على 35 فردا وكيانا لدورهم في حرب إيران
بعد جدل "الطيبات".. عالم أزهري يحسم: هل أكل سيدنا النبي الدجاج والبيض؟
