إعلان

منتخب مصر ينعش خزينة اتحاد الكرة بـ730 مليون جنيه.. ما التفاصيل؟

كتب- رمضان حسن:

12:09 ص 29/04/2026 تعديل في 12:11 ص

منتخب مصر

تنتعش خزينة اتحاد الكرة بمبالغ جديدة بعد تأهل منتخب مصر بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، لبطولة كأس العالم، والتي ستشهد مشاركة 48 منتخبًا لأول مرة في تاريخ المسابقة.

وفقًا للأرقام المعلنة، سيحصل المنتخب المصري، أسوة بالمنتخبات المشاركة في المونديال، على مبلغ لا يقل عن 10.5 مليون دولار كحد أدنى مقابل التواجد في هذا الحدث العالمي.

وكان منتخب مصر قد أنعش خزينة الاتحاد بـ3.5 مليون دولار، بعد الوصول للمربع الذهبي في بطولة الأمم الإفريقية التي أقيمت في المغرب في ديسمبر ويناير الماضيين.

وبذلك تصل عوائد اتحاد الكرة من نجاحات منتخب مصر، إلى 14 مليون دولار، أي ما يصل إلى 730 مليون جنيه مصر في 2026.

موعد مباراتي مصر مع روسيا والبرازيل

في سياق متصل، يخوض منتخب مصر مباراتين وديتين أمام روسيا والبرازيل، يومي 28 مايو و6 يوليو على التوالي، استعدادا لكأس العالم 2026.

ويشارك منتخب مصر في كأس العالم 2026، ضمن المجموعة السابعة التي تضم، بلجيكا، نيوزيلندا وإيران.
وتقام النسخة 23 من كأس العالم، خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وستستضيفها بشكل مشترك 16 مدينة في ثلاثة بلدان في أمريكا الشمالية هي كندا والمكسيك والولايات المتحدة

إعلان

