بينهم ياسر إبراهيم.. موقف ثلاثي الأهلي المصاب من مباراة القمة

كشف مصدر لمصراوي، موقف مصابي الأهلي من اللحاق بمباراة القمة أمام الزمالك، المقرر لها مساء الجمعة المقبل.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

يستضيف ستاد القاهرة الدولي، مباراة الأهلي والزمالك، في الثامنة مساء الجمعة المقبل، في إطار منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 50 نقطة، فيما يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 44 نقطة.

ويدخل الأهلي المباراة بعد الهزيمة من بيراميدز بثلاثية نظيفة، فيما يبحث الزمالك عن العودة للانتصارات بعد التعادل مع إنبي سلبيا.

موقف مصابي الأهلي من مباراة الزمالك

قال مصدر لمصراوي: "نسبة لحاق يوسف بلعمري بمباراة القمة صعبة جدا، كذلك كريم فراد، بينما إصابة ياسر إبراهيم بسيطة وسيلحق بالمباراة".

