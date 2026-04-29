تحدث مصطفى يونس، لاعب الأهلي والمنتخب السابق، عن أزمة المارد الأحمر بعد الخسارة أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة في الدوري الممتاز، مهاجمًا الأداء والاختيارات داخل النادي.

وقال مصطفي يونس في مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" عبر قناة المحور: "هناك خللًا واضحًا في منظومة تقييم اللاعبين داخل الأهلي، والفوارق الكبيرة في الرواتب لا تعكس الأداء داخل الملعب، حيث يحصل بعض اللاعبين على مبالغ كبيرة رغم عدم تقديم المردود المطلوب".

وأضاف أن المشكلة الأساسية تكمن في غياب الروح والانتماء داخل الفريق، مشيرًا إلى أن أي لاعب لا يقاتل من أجل القميص يجب أن يرحل فورًا عن النادي.

وتابع تصريحاته قائلًا إن استمرار بعض العناصر داخل غرفة الملابس يضر بالفريق، معتبرًا أن من تسبب في إفساد الأجواء داخل الفريق يجب بيعه بدلًا من الاستمرار، قائلاً: «اللي جاب خرب أوضة اللبس لازم يمشي ويتباع».

كما أشار إلى أن النادي تكبد خسائر مالية ضخمة بسبب اختيارات وصفها بغير الموفقة، مؤكدًا أن حجم الخسائر تجاوز مئات الملايين، مع وجود صفقات لم تحقق أي عائد فني يذكر.

وشدد على ضرورة إعادة تقييم شامل داخل الفريق، والاستفادة المادية من بيع اللاعبين بدلًا من رحيلهم مجانًا، قائلًا: «يتباعوا مش يمشوا ببلاش».

اقرأ أيضًا:

