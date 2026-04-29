الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
20:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

وادي دجلة

- -
20:00

الاتحاد السكندري

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

أرسنال

الدوري السعودي

النصر

- -
21:00

أهلي جدة

مصطفى يونس يهاجم لاعبى الأهلي: اللي مش بيقاتل لازم يمشي ويتباع

كتب : محمد عبد الهادي

12:19 ص 29/04/2026 تعديل في 12:20 ص

مصطفى يونس

تحدث مصطفى يونس، لاعب الأهلي والمنتخب السابق، عن أزمة المارد الأحمر بعد الخسارة أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة في الدوري الممتاز، مهاجمًا الأداء والاختيارات داخل النادي.

وقال مصطفي يونس في مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" عبر قناة المحور: "هناك خللًا واضحًا في منظومة تقييم اللاعبين داخل الأهلي، والفوارق الكبيرة في الرواتب لا تعكس الأداء داخل الملعب، حيث يحصل بعض اللاعبين على مبالغ كبيرة رغم عدم تقديم المردود المطلوب".

وأضاف أن المشكلة الأساسية تكمن في غياب الروح والانتماء داخل الفريق، مشيرًا إلى أن أي لاعب لا يقاتل من أجل القميص يجب أن يرحل فورًا عن النادي.

وتابع تصريحاته قائلًا إن استمرار بعض العناصر داخل غرفة الملابس يضر بالفريق، معتبرًا أن من تسبب في إفساد الأجواء داخل الفريق يجب بيعه بدلًا من الاستمرار، قائلاً: «اللي جاب خرب أوضة اللبس لازم يمشي ويتباع».

كما أشار إلى أن النادي تكبد خسائر مالية ضخمة بسبب اختيارات وصفها بغير الموفقة، مؤكدًا أن حجم الخسائر تجاوز مئات الملايين، مع وجود صفقات لم تحقق أي عائد فني يذكر.

وشدد على ضرورة إعادة تقييم شامل داخل الفريق، والاستفادة المادية من بيع اللاعبين بدلًا من رحيلهم مجانًا، قائلًا: «يتباعوا مش يمشوا ببلاش».

بعد جدل "الطيبات".. عالم أزهري يحسم: هل أكل سيدنا النبي الدجاج والبيض؟
أخبار

بعد جدل "الطيبات".. عالم أزهري يحسم: هل أكل سيدنا النبي الدجاج والبيض؟
أمريكا تفرض عقوبات على 35 فردا وكيانا لدورهم في حرب إيران
شئون عربية و دولية

أمريكا تفرض عقوبات على 35 فردا وكيانا لدورهم في حرب إيران
إصابة الإعلامية بسمة وهبة في حادث سير على المحور ونقلها للمستشفى
أخبار مصر

إصابة الإعلامية بسمة وهبة في حادث سير على المحور ونقلها للمستشفى
جريمة أسرية مأساوية بشبرا الخيمة.. ربة منزل تنهي حياة زوجها طعنًا
أخبار المحافظات

جريمة أسرية مأساوية بشبرا الخيمة.. ربة منزل تنهي حياة زوجها طعنًا
مسئول بالزراعة: "مفيش فرخة بتتباع في السوق إلا بتصريح"
أخبار مصر

مسئول بالزراعة: "مفيش فرخة بتتباع في السوق إلا بتصريح"

وفاة مختار نوح.. وتشييع الجنازة من مسجد مصطفى محمود
أسعار البنزين والسولار.. متى تبدأ الانخفاض؟ اضغط للتفاصيل
رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"