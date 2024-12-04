"توجد شللية في الفريق".. حازم إمام يتحدث عن أزمة إمام عاشور الأخيرة

كتبت-هند عواد:

تحدث حازم إمام لاعب الزمالك السابق، عن أزمة إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الأخيرة، وتغريمه مبلغ مليون جنيه، بسبب مشادة مع قائد الفريق محمد الشناوي.

وقال حازم إمام في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر: "الأخبار أصبحت تخرج من الأهلي بشكل كبير خلال الفترة الماضية، ولم نكن معتادين على مثل هذه الأخبار، وانتشار مثل هذه الأخبار في الإعلام والسوشيال ميديا".

وأضاف: "المشاكل أصبحت أكثر داخل غرفة تغيير الملابس، حضرت أكثر من معسكر للأهلي، أثناء زيارتي للاعبي بيراميدز، إذ أنهم يعسكرون في نفس فندق الأهلي في كثير من الأوقات، توجد"شللية" داخل الفريق".

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