لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
21:30

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
21:30

ليفربول

الدوري الإنجليزي

ساوثامبتون

- -
21:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
22:15

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني

أتلتيك بلباو

- -
22:00

ريال مدريد

كأس ألمانيا

لايبزيج

- -
21:45

آ. فرانكفورت

جميع المباريات

إعلان

"توجد شللية في الفريق".. حازم إمام يتحدث عن أزمة إمام عاشور الأخيرة

11:18 ص الأربعاء 04 ديسمبر 2024

إمام عاشور

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

تحدث حازم إمام لاعب الزمالك السابق، عن أزمة إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الأخيرة، وتغريمه مبلغ مليون جنيه، بسبب مشادة مع قائد الفريق محمد الشناوي.

وقال حازم إمام في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر: "الأخبار أصبحت تخرج من الأهلي بشكل كبير خلال الفترة الماضية، ولم نكن معتادين على مثل هذه الأخبار، وانتشار مثل هذه الأخبار في الإعلام والسوشيال ميديا".

وأضاف: "المشاكل أصبحت أكثر داخل غرفة تغيير الملابس، حضرت أكثر من معسكر للأهلي، أثناء زيارتي للاعبي بيراميدز، إذ أنهم يعسكرون في نفس فندق الأهلي في كثير من الأوقات، توجد"شللية" داخل الفريق".

اقرأ أيضًا:

للتعرف على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا


إمام عاشور حازم إمام الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان