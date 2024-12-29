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لحظة بلحظة.. الزمالك 0-0 الاتحاد السكندري.. زيزو أساسيا

07:27 م الأحد 29 ديسمبر 2024
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  • عرض 21 صورة
    قميص نادي الزمالك
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    قميص نادي الزمالك
  • عرض 21 صورة
    قميص نادي الزمالك
  • عرض 21 صورة
    قميص نادي الزمالك
  • عرض 21 صورة
    قميص نادي الزمالك
  • عرض 21 صورة
    قميص نادي الزمالك
  • عرض 21 صورة
    قميص نادي الزمالك
  • عرض 21 صورة
    قميص نادي الزمالك
  • عرض 21 صورة
    قميص نادي الزمالك
  • عرض 21 صورة
    جروس مدرب الزمالك
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    الاتحاد السكندري والزمالك (2)
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    الاتحاد السكندري والزمالك (3)
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    الاتحاد السكندري والزمالك (1)
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    الزمالك ضد الاتحاد السكندري (4)
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    الزمالك ضد الاتحاد السكندري (5)
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    الزمالك ضد الاتحاد السكندري (6)
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    الزمالك ضد الاتحاد السكندري (1)
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    الزمالك ضد الاتحاد السكندري (2)
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    الزمالك ضد الاتحاد السكندري (3)
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    فريق الزمالك
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متابعة - محمد القرش:

يلاقي نادي الزمالك نظيره الاتحاد السكندري اليوم الأحد،ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الزمالك مباراة الاتحاد بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: محمد عواد.

في خط الدفاع: أحمد فتوح، محمود حمدي “الونش”، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي.

في خط الوسط: نبيل عماد “دونجا”، محمد شحاتة، عبد الله السعيد.

في خط الهجوم: مصطفى شلبي، حسام أشرف، أحمد مصطفى “زيزو”.

أبرز أحداث المباراة

بداية المباراة

عرضية من مصطفى شلبي من الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء والدفاع تصدى لها في الدقيقة 5

عرضية من أحمد سيد زيزون الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء والدفاع تصدى لها في الدقيقة 9

ضربة ركنية مرت دون خطورة على مرمى الزمالك في الدقيقة 10

تسديدة من كريم الديب لكن محمد عواد تصدى لها ببراعة في الدقيقة 15

تبديل اضطراري.. دخول عبد الغني محمد بدلا من المصاب فادي فريد في الدقيقة 25


الزمالك والاتحاد السكندري زيزو تشكيل الزمالك الدوري المصري الزمالك
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