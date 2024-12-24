لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

طلائع الجيش

- -
20:00

الزمالك

خليجي 26

عمان

2 1
16:25

قطر

خليجي 26

الإمارات

- -
19:30

الكويت

جميع المباريات

إعلان

10 صور لغرفة ملابس الزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش بالدوري

05:57 م الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    غرفة ملابس الزمالك قبل مباراة طلائع الجيش
  • عرض 10 صورة
    غرفة ملابس الزمالك قبل مباراة طلائع الجيش
  • عرض 10 صورة
    غرفة ملابس الزمالك قبل مباراة طلائع الجيش
  • عرض 10 صورة
    غرفة ملابس الزمالك قبل مباراة طلائع الجيش
  • عرض 10 صورة
    غرفة ملابس الزمالك قبل مباراة طلائع الجيش
  • عرض 10 صورة
    غرفة ملابس الزمالك قبل مباراة طلائع الجيش
  • عرض 10 صورة
    غرفة ملابس الزمالك قبل مباراة طلائع الجيش
  • عرض 10 صورة
    غرفة ملابس الزمالك قبل مباراة طلائع الجيش
  • عرض 10 صورة
    غرفة ملابس الزمالك قبل مباراة طلائع الجيش
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره طلائع الجيش اليوم، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

وتنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "الكلية الحربية"، ضمن منافسات الجولة السادسة ببطولة الدوري المصري.

ونشر الحساب الرسمي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عدد من الصور لقمصان لاعبي الفريق داخل غرفة الملابس.

ويدخل نادي الزمالك اللقاء، وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 10 نقاط، فيما يحتل فريق طلائع الجيش المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط.

غرفة ملابس الزمالك مباراة الزمالك وطلائع الجيش موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش بطولة الدوري المصري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان