10 صور لغرفة ملابس الزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش بالدوري

أطفال مستشفى 57357 في زيارة خاصة لاستاد القاهرة مع فريق زد (صور)

كتب - يوسف محمد:

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره طلائع الجيش اليوم، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

وتنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "الكلية الحربية"، ضمن منافسات الجولة السادسة ببطولة الدوري المصري.

ونشر الحساب الرسمي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عدد من الصور لقمصان لاعبي الفريق داخل غرفة الملابس.

ويدخل نادي الزمالك اللقاء، وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 10 نقاط، فيما يحتل فريق طلائع الجيش المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط.