كأس الأمم الأفريقية

السنغال

- -
19:00

مصر

كأس الأمم الأفريقية

نيجيريا

- -
22:00

المغرب

كأس ملك أسبانيا

الباسيتي

- -
22:00

ريال مدريد

الدوري الإيطالي

نابولي

- -
19:30

بارما

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

- -
21:45

ليتشي

هل يعيد المدرب الجديد الأمور بين الزمالك ومحمد السيد؟.. تطورات سارة

كتب : محمد خيري

07:00 ص 14/01/2026
    محمد السيد 2
    محمد السيد
    محمد السيد لاعب الزمالك
    شيكو بانزا لمحمد السيد

اقترب ملف تجديد عقد محمد السيد من الوصول إلى حل نهائي داخل نادي الزمالك، بعد تحركات جديدة من الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال.

ووفقا لمصدر مطلع، طالب معتمد جمال إدارة النادي بسرعة حسم ملف التجديد، مؤكدًا تمسكه الكامل باللاعب واعتباره عنصرًا أساسيًا في الفريق، خاصة في ظل أزمة القيد التي يمر بها الزمالك خلال الفترة الحالية.

وأضاف المصدر، أن الأيام الماضية شهدت مرونة من جانب اللاعب تجاه التجديد، بعد فترة من الاستبعاد، ما أعاد فتح باب المفاوضات من جديد، لتصبح الكرة الآن في ملعب إدارة الزمالك لإنهاء الملف بشكل رسمي.

وتسعى الإدارة البيضاء إلى غلق الملف في أقرب وقت، حفاظًا على استقرار الفريق ومنع تفاقم الأزمة خلال المرحلة المقبلة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد السيد الزمالك معتمد جمال أخبار الزمالك

