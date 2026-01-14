هل يعيد المدرب الجديد الأمور بين الزمالك ومحمد السيد؟.. تطورات سارة

اقترب ملف تجديد عقد محمد السيد من الوصول إلى حل نهائي داخل نادي الزمالك، بعد تحركات جديدة من الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال.

ووفقا لمصدر مطلع، طالب معتمد جمال إدارة النادي بسرعة حسم ملف التجديد، مؤكدًا تمسكه الكامل باللاعب واعتباره عنصرًا أساسيًا في الفريق، خاصة في ظل أزمة القيد التي يمر بها الزمالك خلال الفترة الحالية.

وأضاف المصدر، أن الأيام الماضية شهدت مرونة من جانب اللاعب تجاه التجديد، بعد فترة من الاستبعاد، ما أعاد فتح باب المفاوضات من جديد، لتصبح الكرة الآن في ملعب إدارة الزمالك لإنهاء الملف بشكل رسمي.

وتسعى الإدارة البيضاء إلى غلق الملف في أقرب وقت، حفاظًا على استقرار الفريق ومنع تفاقم الأزمة خلال المرحلة المقبلة.