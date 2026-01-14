مباريات الأمس
"مقدم وراتب جديد".. بنتايج يصدم الزمالك والأبيض يتحرك للتصعيد

كتب : محمد خيري

10:00 ص 14/01/2026
يدرس نادي الزمالك اتخاذ خطوات قانونية وتصعيدية ضد اللاعب المغربي محمود بنتايج، في ظل تعثر مفاوضات عودته خلال الفترة الحالية.

ووفقًا لمصدر مطلع، فإن المفاوضات توقفت بعد تمسك اللاعب بمطالب مالية مرتفعة، تمثلت في الحصول على راتب جديد بالإضافة إلى مقدم تعاقد لمدة 6 أشهر، وهو ما قوبل بالرفض التام من جانب إدارة الزمالك.

وأكد المصدر أن إدارة النادي ترى أن شروط اللاعب غير مناسبة في ظل الظروف الحالية، ما دفعها للتفكير في اللجوء إلى المسار القانوني لحفظ حقوق النادي وإنهاء الملف بشكل رسمي.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة حسمًا نهائيًا لموقف اللاعب، سواء بالوصول إلى حل ودي أو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

محمود بنتايج بنتايك الزمالك أخبار الزمالك نادي الزمالك

