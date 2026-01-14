مباريات الأمس
الصور الأولى لمحمد مجدي أفشة بقميص الاتحاد السكندري

كتب : مصراوي

05:02 ص 14/01/2026
أعلن نادي الاتحاد السكندري أمس الثلاثاء 13 يناير الجاري، تعاقده مع محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي 2025-2026.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد السكندري، مجموعة من الصور للاعب خلال توقيع عقود انضمامه بشكل رسمي، إلى زعيم الثغر حتى نهاية الموسم.

كما أعلن نادي الاتحاد السكندري، أن ال 29 عاما سيرتدي مع زعيم الثغر القميص رقم 10، بعدما كان يرتدي الرقم 19 رفقة المارد الأحمر.

ويذكر أن أفشة شارك في مران النادي الأهلي بشكل طبيعي أمس الثلاثاء، قبل التوجه إلى الإسكندرية لإنهاء إجراءات انتقاله إلى الاتحاد.

