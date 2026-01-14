"صاحب إنجاز تاريخي".. من هو أليو زوبيرو المدير الفني للمصرية للاتصالات؟

الكشف عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي وطلائع الجيش في كأس عاصمة مصر

أعلن نادي الاتحاد السكندري أمس الثلاثاء 13 يناير الجاري، تعاقده مع محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي 2025-2026.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد السكندري، مجموعة من الصور للاعب خلال توقيع عقود انضمامه بشكل رسمي، إلى زعيم الثغر حتى نهاية الموسم.

كما أعلن نادي الاتحاد السكندري، أن ال 29 عاما سيرتدي مع زعيم الثغر القميص رقم 10، بعدما كان يرتدي الرقم 19 رفقة المارد الأحمر.

ويذكر أن أفشة شارك في مران النادي الأهلي بشكل طبيعي أمس الثلاثاء، قبل التوجه إلى الإسكندرية لإنهاء إجراءات انتقاله إلى الاتحاد.

أقرأ أيضًا:

رقم فلكي.. كم تبلغ ثروة ساديو ماني لاعب منتخب السنغال؟