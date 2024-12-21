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وكيل أحمد القندوسي يكشف حقيقة انضمامه إلى نادي الزمالك

12:47 ص السبت 21 ديسمبر 2024

أحمد القندوسي

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كتب - يوسف محمد:

كشف نصر يحيى وكيل اللاعب الجزائري أحمد القندوسي لاعب الأهلي المعار إلى فريق سيراميكا كليوباترا، موقف اللاعب من الانتقال إلى نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وقال يحيى في تصريحات، عبر قناة "أون تايم سبورتس 2": "من الممكن انتقال القندوسي إلى سيراميكا كليوباترا بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة، هناك مفاوضات من وقت طويل والموضوع في الرتوش الأخيرة".

وأضاف: "الحديث عن انتقال أحمد القندوسي إلى الزمالك سابق سابق لأوانه واللاعب الأولوية بالنسبة له هى الاستمرار في سيراميكا كليوباترا، خاصة وأن اللاعب يشعر وكأنه مصر مع الفريق".

وتابع: "قندوسي أتى إلى الأهلي وهو نجماً في فريق وفاق سطيف الجزائري، لذلك رأينا خروج اللاعب على سبيل الإعارة إلى فريق سيراميكا وكان قراراً صحيحاً".

واختتم يحيى تصريحاته: "القندوسي مازال لاعباً في النادي الأهلي طالما اسمه مازال مرتبط بالنادي والأهلي فريق كبير لا يقف على لاعب".

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