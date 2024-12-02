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لحظة بلحظة .. غزل المحلة 0 - 0 الزمالك

07:28 م الإثنين 02 ديسمبر 2024

موعد مباراة الزمالك ضد غزل المحلة في الدوري المصري

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متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار مصراوي الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة غزل المحلة وضيفه الزمالك عند الثامنة من مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري.

تشكيل الزمالك لمباراة غزل المحلة:

ويبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – أحمد عبد الرحيم "إيشو".

خط الهجوم : مصطفى شلبي – ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي ومحمود حمدي "الونش" ومحمود بنتايج وأحمد محمود وزياد كمال وكونراد ميشالاك وعمر فرج وحسام أشرف وسيف الجزيري.

ويحتل الزمالك قبل المباراة المركز الثامن برصيد 6 نقاط، فيما يحتل فريق غزل المحلة المركز 11 برصيد 4 نقاط.

ملخص بأبرز أحداث المباراة:

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