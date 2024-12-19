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إعلامي يكشف أقوال والد عمر كمال عن أزمته الأخيرة داخل الأهلي

10:10 م الخميس 19 ديسمبر 2024
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    عمر كمال عبدالواحد
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    عمر كمال وخالد عبد الفتاح
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    عمر كمال
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    عمر كمال وسامي قمصان
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    عمر كمال عبد الواحد لاعب الأهلي
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    عمر كمال من مران الأهلي
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    عمر كمال مع إمام عاشور وابنته
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    عمر كمال عبد الواحد
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    عمر كمال عبد الواحد
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    عمر كمال وسامي قمصان
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تصدر عمر كمال عبدالواحد نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، حديث الوسط الرياضي في الساعات الماضية، وذلك بعدما تعرض لحادث قطع في الشرايين أمس الأربعاء، ونقل على إثرها لأحد المستشفيات لإجراء الإسعافات الأولية.

وشهدت الساعات الماضية أقاويل كثيرة ومختلفة عن سبب الحادث الذي لحق باللاعب عمر كمال، بعد انتشار شائعات مشاجرته مع أحد اللاعبين بالفريق.

ونشر الإعلامي هاني حتحوت عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، تفاصيل الحادث على لسان والد لاعب الأهلي.

وأكد كمال عبدالواحد لـ "حتحوت"، نجله كان سليما تمامًا وكان في طريقه من المران إلي غرفة خلع الملابس رفقة أحد اللاعبين، وأثناء خروجه سقط على الأرض نتيجة وجود مياه، ليقوم اللاعب بالإمساك في أحد ألواح الزجاج مما أدى لكسره وإصابته في اليد بقطع في الشرايين.

وأكمل:"مع جري اللاعب والدورية الدموية نشطة، أدى لغزارة الدم ونزيف سريع مما أقلق الجميع، ولكنه كان أمر طبيعي".

وأوضح، تم نقل نجله إلي المستشفي وتم عمل 4 غرز للجرح، ومن المنتظر أن يشارك في تمرين الفريق غدًا، على أن يقوم بعمل غيار للجرح يوم السبت عقب التئامه.

وأبدى كمال عبدالواحد غضبه من الأقاويل التي انتشرت حول الواقعة مشددًا أنه على الجميع تحري الدقة في الأخبار، لكن تلك الشائعات تقلق الأباء والأمهات، وعلى الجميع أن يضع نفسه مكانهم.

عمر كمال والد عمر كمال الأهلي أخبار الأهلي
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