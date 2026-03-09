افتتح اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، والدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، عيادة اليوم الواحد لتقديم العلاج الكيماوي للأطفال بمعهد جنوب مصر للأورام، بتمويل من إحدى الجهات ودعم من فتيات مشروع "ابنتي الغالية"، إلى جانب مساهمات عينية وتطوعية، بإجمالي تكلفة بلغت 600 ألف جنيه.

ويأتي الافتتاح تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير المنظومة الصحية وتعزيز جودة الرعاية للأطفال مرضى السرطان.

حضور رسمي ومجتمعي واسع

وشهد الافتتاح حضور الدكتور محمد أحمد عدوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور إبراهيم أبو العيون، مدير مستشفى الأورام الجامعي، والدكتور محمد أبو المجد، عميد معهد جنوب مصر للأورام، والدكتور خالد فتحي، رئيس قسم طب أورام الأطفال والمشرف على العيادة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية وأطقم الأطباء والتمريض وممثلي المجتمع المدني.

فقرات فنية ومبادرات "ابنتي الغالية"

بدأت الفعاليات باجتماع موسع افتُتح بالسلام الجمهوري، تلاه عرض فني للأطفال بالزي الفرعوني شمل أنشودة إيزيس وأغنية وطنية. كما جرى استعراض مبادرات فتيات مشروع "ابنتي الغالية" التي تُنفذ بعدد من مراكز أسيوط بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.

تجهيز غرفة متكاملة للعلاج الكيماوي

شارك المشروع في تجهيز غرفة علاجية متكاملة داخل المعهد، شملت أسِرّة طبية ومضخات لإعطاء جرعات العلاج الكيماوي، وتحسين التشطيبات الداخلية، بما يسمح باستقبال نحو 45 طفلًا يوميًا في بيئة علاجية أكثر راحة.

كما ساهمت فتيات المشروع في أعمال الرسم والتجميل بالجرافيتي الجداري داخل الوحدة بمساعدة فريق "بنشتي".

جولة تفقدية للمحافظ ورئيس الجامعة

وعقب إزاحة الستار، تفقد المحافظ ورئيس الجامعة مرافق العيادة الجديدة واستمعا إلى شرح حول قدراتها الطبية، كما تحدث المحافظ مع عدد من الأطفال وأسرهم للاطمئنان على مستوى الرعاية، موجّهًا بسرعة التعامل مع أي معوقات لتقديم أفضل خدمة إنسانية وطبية.

دعم الدولة للمنظومة الصحية

أكد اللواء محمد علوان أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير المستشفيات الحكومية والجامعية، مشيدًا بالتعاون المستمر مع جامعة أسيوط لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح المحافظ أن القطاع الصحي يأتي ضمن أولويات المحافظة، خاصة في ظل التطوير الجاري ضمن المبادرات الرئاسية وعلى رأسها "حياة كريمة".

تعزيز قيم المسؤولية المجتمعية

وأشار المحافظ إلى أن مبادرة تجهيز العيادة تعكس نجاح مشروع "ابنتي الغالية" في ترسيخ قيم العطاء والمسؤولية المجتمعية لدى الفتيات، مؤكدًا أن التكامل بين المجتمع المدني والقطاع الصحي يمثل نموذجًا ناجحًا لتحسين خدمات رعاية مرضى السرطان من الأطفال.

جامعة أسيوط: التزام مستمر بتحسين الرعاية الطبية

من جانبه، أكد الدكتور أحمد المنشاوي أن افتتاح العيادة بعد تطويرها يأتي ضمن جهود الجامعة للارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للأطفال مرضى الأورام، وتوفير بيئة علاجية متقدمة تتوافق مع أحدث المعايير.

كما أعلن عن خطط الجامعة لإنشاء مستشفى جامعي جديد للأورام لاستيعاب الزيادة المتنامية في أعداد المرضى من محافظات الصعيد.