تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الاثنين، الأعمال الإنشائية بمشروع محطة رفع صرف صحي قرية الروضة بمركز ملوي، لمتابعة نسب التنفيذ والوقوف على معدلات الإنجاز.

وجاء ذلك ضمن منظومة مشروع محطة معالجة الصرف الصحي الجديدة بملوي تمهيدًا لدخولها الخدمة وفقًا للمعايير والمواصفات القياسية.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالمتابعة الميدانية الدقيقة لمشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والإسراع في استكمال مشروعات المرحلة الأولى.

توجيهات برفع معدلات الأداء

وخلال الجولة، تابع المحافظ سير العمل بالموقع، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود ورفع معدلات الأداء وتذليل أي معوقات قد تعترض التنفيذ، لضمان الانتهاء من الأعمال المتبقية وفق الجداول الزمنية المحددة.

نقلة نوعية في الوضع البيئي والصحي

وأكد المحافظ أن المشروع يمثل ركيزة استراتيجية لإحداث نقلة نوعية في الوضع البيئي والصحي بقرى جنوب المحافظة، بما يسهم في توفير حياة كريمة للأهالي من خلال منظومة صرف صحي آمنة ومستدامة.

وأضاف المحافظ أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بجودة التنفيذ لضمان كفاءة تشغيل المحطات لسنوات طويلة، في إطار رؤية الدولة لتطوير الريف المصري.

تكلفة ضخمة ومواصفات المحطة

أوضحت المهندسة منال حسين، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، أن محطة المعالجة بملوي تُقام على مساحة 76 ألف متر مربع، بتكلفة إجمالية بلغت 400 مليون جنيه، وتعمل بطاقة تشغيلية تتراوح بين 20 إلى 40 ألف متر مكعب يوميًا، مشيرة إلى أن معدلات الإنجاز بلغت نحو 90% من الأعمال المدنية و20% من الأعمال الكهروميكانيكية.

خدمة 200 ألف مواطن

وأضافت المهندسة منال حسين، أن المشروع يستهدف توفير خدمة الصرف الصحي الآمنة لأكثر من 200 ألف مواطن بمركز ملوي، وتخدم المحطة قرى: نزلة حمزاوي، قلندول، الروضة، البياضية، الريرمون، الشيخ حسين، طوخ، والسوالم، مؤكدة أن دخول هذه القرى الخدمة سيمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

رافق المحافظ خلال جولته كل من النائب محمد مصطفى والنائب وائل العمدة، والمهندسة منال حسين رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، وأحمد خلف، رئيس مركز ومدينة ملوي.