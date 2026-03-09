إعلان

ترامب يطالب أستراليا بمنح اللجوء لفريق كرة القدم النسائي الإيراني

كتب : وكالات

06:00 م 09/03/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أستراليا بمنح اللجوء إلى فريق المنتخب الإيراني لكرة القدم للسيدات.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الإثنين، على منصة تروث سوشيال، إن أستراليا "ترتكب خطأ إنسانيا فادحا" بالسماح بإعادة المنتخب الإيراني لكرة القدم ‌للسيدات إلى إيران، ودعا رئيس الوزراء الأسترالي إلى منح اللجوء للاعبات وأفراد الفريق.

وبدأ مشوار منتخب إيران في كأس آسيا التي تستضيفها أستراليا بالتزامن مع شن الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات جوية على إيران، أسفرت عن مقتل الزعيم الأعلى الإيراني آية الله ⁠علي خامنئي.

وودع الفريق البطولة أمس الأحد بعد خسارته 2-صفر أمام الفلبين.

