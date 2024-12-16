جوائز كاف تتسبب في تأجيل توقيع جروس للزمالك

كتب- محمد خيري:

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، تأجيل توقيع العقود مع السويسري كريستيان جروس، لتدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

ووصل جروس إلى القاهرة أمس الأحد، من أجل الاتفاق على تولي تدريب فريق الزمالك، خلفا للبرتغالي جوزيه جوميز، الذي رحل لتولي تدريب فريق الفتح السعودي بمقابل مادي أكبر.

وأوضح مصدر مطلع في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، أن جروس اتفق مع نادي الزمالك على جميع التفاصيل ويتبقى رتوش بسيطة لتوقيع العقود بشكل رسمي.

وأضاف المصدر، أن المجلس عقد اجتماعا مع جروس عقب مباراة المصري، استمر حتى ساعات متأخرة، في ظل ارتباط حسين لبيب بموعد السفر إلى المغرب لحضور حفل جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف.

وأكمل: "حسين لبيب قرر بالاتفاق مع جروس تأجيل توقيع العقود بشكل رسمي، لحين عودته من المغرب، غدا الثلاثاء، ويتم الاتفاق على جميع البنود وأسماء الجهاز الفني بالكامل".

وسوف يقود جروس مران نادي الزمالك اليوم الإثنين، بشكل استثنائي، في الخامسة مساء على ملعب النادي، ويعاونه حازم إمام وعماد المندوه بشكل مؤقت لمساعدة المدرب في التعرف على اللاعبين.

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