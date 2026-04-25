"رحلة شغل انتهت بالموت".. مصرع شاب من المنوفية في حادث مروع بالفيوم

كتب : أحمد الباهي

07:51 م 25/04/2026

ضحية حادث الفيوم

خيمت حالة من الحزن الشديد على أهالي قرية مناوهلة التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، عقب مصرع الشاب عبد الله نبيل طلبة رومية، 18 عامًا، طالب بالصف الثالث الثانوي الفني، إثر حادث أليم وقع أثناء توجهه إلى محافظة الفيوم.

تفاصيل الواقعة

وأفادت أسرة الشاب أن الراحل كان يستقل سيارة أجرة برفقة عمه في طريقه إلى العمل، قبل أن يتعرضا لحادث مفاجئ أسفر عن وفاة الشاب في الحال، بينما أُصيب عمه بإصابات طفيفة، وتم نقله لتلقي العلاج اللازم.

وضع الأسرة

ويُعد الشاب الراحل الابن الوحيد لوالديه، وله شقيقتان فقط، ما ضاعف من حجم الصدمة داخل الأسرة التي فقدت سندها الوحيد في سن صغيرة، فيما يعمل والده كهربائيًا.

إجراءات الدفن

وتنتظر الأسرة الانتهاء من الإجراءات القانونية والطبية الخاصة بتصريح الدفن، تمهيدًا لتحديد موعد تشييع الجثمان خلال الساعات المقبلة.

حزن في القرية

وسادت حالة من الحزن بين أهالي القرية، الذين ودعوا الشاب بكلمات مؤثرة، مؤكدين أنه كان مثالًا للأخلاق الطيبة والاجتهاد رغم صغر سنه، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث مروري مصرع شاب حوادث الطرق أمن الفيوم

