خبير طاقة: إرسال كاسحات ألغام أمريكية لمضيق هرمز شبه مستحيل

كتب : داليا الظنيني

07:44 م 25/04/2026

قال الدكتور ممدوح سلامة، خبير الطاقة والنفط العالمي، إن إرسال كاسحات ألغام أمريكية إلى مضيق هرمز شبه مستحيل حاليا بسبب احتمال استهدافها بالصواريخ الإيرانية.

وأوضح سلامة، خلال مداخلة ببرنامج "عن قرب مع أمل الحناوي" المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الألغام البحرية في هرمز لا تمثل الخطر الوحيد بل تعطل حركة ناقلات النفط والسفن التجارية.

وأضاف خبير الطاقة أن الولايات المتحدة لن تفتح المضيق إلا إذا استجابت لشروط إيران، التي تستخدمه كسلاح استراتيجي للضغط من أجل فك الحصار.

وأشار إلى أن الدول الأوروبية تنظر إلى الصراع باعتباره ليس حربها ولم تستشر فيه، ولا ترغب في الانخراط العسكري، لكنها من أكبر المتضررين من إغلاق المضيق.

وشدد الدكتور ممدوح سلامة على أن أي محاولة أوروبية لإرسال قوات بحرية قد تواجه مخاطر استهداف مماثلة، مما يعقد المشهد ويصعب احتواء الأزمة.

