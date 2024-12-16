البداية أمام سيراميكا.. ماذا ينتظر جروس مع الزمالك؟

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كتب- محمد خيري:

ولاية جديدة تنتظر نادي الزمالك تحت قيادة العراب السويسري كريستيان جروس، خلال الفترة المقبلة، بدلا من البرتغالي جوزيه جوميز.

جروس وصل القاهرة صباح أمس الأحد، من أجل إتمام الاتفاق مع نادي الزمالك، لتولي المهمة بشكل رسمي، مع جهازه المعاون.

وتعد هذه هي الولاية الثانية للمدير الفني السويسري، حيث قاد الزمالك، في المرة الأولى، عام 2018\2019، حيث توج مع الأبيض ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، بجانب كأس السوبر المصري السعودي بعد الفوز على الهلال السعودي بهدفين لهدف.

ماذا ينتظر جروس مع الزمالك؟

وينتظر جروس مع الزمالك تحديات كبيرة، سواء في بطولة الدوري المصري الممتاز، أو بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتعد بداية جروس مع الزمالك في مواجهة سيراميكا كليوباترا يوم الخميس المقبل وتأتي مواجهات الزمالك المقبلة كالتالي:

-مباراة سيراميكا كليوباترا يوم 19 ديسمبر

-مباراة طلائع الجيش يوم 24 ديسمبر

-مباراة الاتحاد السكندري 29 ديسمبر

-مباراة المصري في الكونفدرالية يوم 5 يناير

-مباراة بلاك بولز الموزمبيقي بالكونفدرالية يوم 12 يناير

-مباراة حرس الحدود في الدوري المصري يوم 15 يناير

-مباراة إنيمبا النيجيري بالكونفدرالية يوم 19 يناير