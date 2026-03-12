إعلان

كشف ملابسات فيديو اعتداء قائد دراجة نارية على فرد مرور بجسر السويس

كتب : علاء عمران

02:50 ص 12/03/2026

ملابسات فيديو اعتداء قائد دراجة نارية على فرد مرور

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، الخميس، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام قائد دراجة نارية بالتعدي على فرد مرور لقيامه بمنعه من السير بها أعلى الرصيف بمنطقة جسر السويس بمحافظة القاهرة.

وفقا لبيان الوزارة، تبين أنه بتاريخ 11 الجاري، وأثناء قيام أحد أفراد الشرطة من قوة الإدارة العامة لمرور القاهرة بتسيير الحركة المرورية في الطريق القادم من جسر السويس والألف مسكن اتجاه مطلع كوبري الحلمية، فوجئ بقيام قائد دراجة نارية بالسير أعلى الرصيف وبصحبته آخر، وحال استيقافهما، قام أحدهما بالتعدي عليه بدفعه بالأيدي لمحاولة تجاوز القانون والفرار من الموقع.
تجاوز القانون
ونجحت القوات في تحديد وضبط المذكورين، وتبين أنهما عاطلان مقيمان بالقاهرة، كما تبين عدم حمل أي منهما رخصة قيادة، وكذا ضبط الدراجة النارية التي تبين أنها منتهية التراخيص، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة للحيلولة دون ضبطهما والدراجة النارية، وسعيا من خلال ذلك إلى تجاوز القانون والإفلات من المساءلة القانونية.
تم التحفظ على الدراجة النارية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وتولت النيابة العامة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية أمن القاهرة اعتداء فرد مرور

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أنشيلوتي يختار أذكى لاعب دربه خلال مسيرته.. من هو؟
رياضة عربية وعالمية

أنشيلوتي يختار أذكى لاعب دربه خلال مسيرته.. من هو؟
فيديو رقص وألفاظ مخلة.. كواليس الإطاحة بصانعة محتوى في القليوبية
حوادث وقضايا

فيديو رقص وألفاظ مخلة.. كواليس الإطاحة بصانعة محتوى في القليوبية
"الملعب كامل العدد".. نفاد تذاكر مباراة الأهلي والترجي التونسي
رياضة محلية

"الملعب كامل العدد".. نفاد تذاكر مباراة الأهلي والترجي التونسي
بينهم سيدة.. القبض على 4 بحرينيين لتخابرهم مع الحرس الثوري الإيراني
شئون عربية و دولية

بينهم سيدة.. القبض على 4 بحرينيين لتخابرهم مع الحرس الثوري الإيراني
الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق صواريخ من إيران وأنظمة الدفاع تعمل على اعتراضها
شئون عربية و دولية

الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق صواريخ من إيران وأنظمة الدفاع تعمل على اعتراضها

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان