كشفت أجهزة وزارة الداخلية، الخميس، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام قائد دراجة نارية بالتعدي على فرد مرور لقيامه بمنعه من السير بها أعلى الرصيف بمنطقة جسر السويس بمحافظة القاهرة.

وفقا لبيان الوزارة، تبين أنه بتاريخ 11 الجاري، وأثناء قيام أحد أفراد الشرطة من قوة الإدارة العامة لمرور القاهرة بتسيير الحركة المرورية في الطريق القادم من جسر السويس والألف مسكن اتجاه مطلع كوبري الحلمية، فوجئ بقيام قائد دراجة نارية بالسير أعلى الرصيف وبصحبته آخر، وحال استيقافهما، قام أحدهما بالتعدي عليه بدفعه بالأيدي لمحاولة تجاوز القانون والفرار من الموقع.

تجاوز القانون

ونجحت القوات في تحديد وضبط المذكورين، وتبين أنهما عاطلان مقيمان بالقاهرة، كما تبين عدم حمل أي منهما رخصة قيادة، وكذا ضبط الدراجة النارية التي تبين أنها منتهية التراخيص، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة للحيلولة دون ضبطهما والدراجة النارية، وسعيا من خلال ذلك إلى تجاوز القانون والإفلات من المساءلة القانونية.

تم التحفظ على الدراجة النارية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وتولت النيابة العامة التحقيق.