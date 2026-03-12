

أعلن حزب الله، أنهم استهدفوا فجر اليوم الخميس 12 مارس 2026 قاعدة غليلوت، مقر وحدة الاستخبارات العسكرية 8200 التابعة لجيش إسرائيل، والواقعة في ضواحي تل أبيب، وذلك بصلية من الصواريخ النوعية.

وأوضح "حزب الله"، بحسب بيان له، الخميس، أن العملية جاءت ضمن سلسلة عمليات "العصف المأكول"، ردًا على ما وصفه بالعدوان الإسرائيلي الذي استهدف عشرات المدن والبلدات اللبنانية، إضافة إلى الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأشار إلى أن القاعدة المستهدفة تبعد نحو 110 كيلومترات عن الحدود اللبنانية الفلسطينية.

وأكد على أن هذه العمليات تأتي في إطار الرد على الهجمات الإسرائيلية.