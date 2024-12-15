أول تعليق لميدو بخصوص فوز الزمالك على المصري
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كتب ـ محمد الميموني:
التقى الزمالك نظيره المصري البورسعيدي، اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس الكونفيدرالية لموسم 2024/25.
وفاز الزمالك على المصري بنتيجة هدف بدون مقابل أحرزه أحمد سيد زيزو في الوقت القاتل.
وكتب ميدو عبر حسابة الرسمي على منصة "إكس" معلقاً على المباراة:"ألف مبروك لكل الزملكاوية فوز مهم جداً في توقيت مهم".
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