أول تعليق لميدو بخصوص فوز الزمالك على المصري

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كتب ـ محمد الميموني:

التقى الزمالك نظيره المصري البورسعيدي، اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس الكونفيدرالية لموسم 2024/25.

وفاز الزمالك على المصري بنتيجة هدف بدون مقابل أحرزه أحمد سيد زيزو في الوقت القاتل.

وكتب ميدو عبر حسابة الرسمي على منصة "إكس" معلقاً على المباراة:"ألف مبروك لكل الزملكاوية فوز مهم جداً في توقيت مهم".