لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

نيوكاسل

الدوري المصري

فاركو

0 0
20:00

سموحة

الدوري المصري

إنبي

0 0
17:00

الأهلي

جميع المباريات

إعلان

أحمد مجدي: نتائج الزمالك أمام المصري ليست جيدة.. ولكن نريد الفوز للانفراد بالصدارة

06:14 م السبت 14 ديسمبر 2024
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    لاعبو الزمالك من التدريب الأخير قبل مباراة المصري البورسعيدي في الكونفدرالية الأفريقية8
  • عرض 9 صورة
    لاعبو الزمالك من التدريب الأخير قبل مباراة المصري البورسعيدي في الكونفدرالية الأفريقية2
  • عرض 9 صورة
    لاعبو الزمالك من التدريب الأخير قبل مباراة المصري البورسعيدي في الكونفدرالية الأفريقية5
  • عرض 9 صورة
    أحمد فتوح من التدريب الأخير للزمالك قبل مباراة المصري
  • عرض 9 صورة
    تدريب حراس الزمالك قبل مباراة المصري
  • عرض 9 صورة
    عمر جابر من التدريب الأخير للزمالك قبل مباراة المصري البورسعيدي
  • عرض 9 صورة
    لاعبو الزمالك من التدريب الأخير قبل مباراة المصري البورسعيدي في الكونفدرالية الأفريقية
  • عرض 9 صورة
    لاعبو الزمالك من التدريب الأخير قبل مباراة المصري البورسعيدي في الكونفدرالية الأفريقية1
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ رامي بشاي:

قال أحمد مجدي القائم بأعمال المدير الفني لفريق الزمالك، إن نتائج فريقهم بالفترة الأخيرة أمام المصري ليست جيدة ولكنهم سيسعون للفوز عليه للانفراد بالصدارة.

الزمالك يستعد لمواجهة مهمة أمام نظيره المصري البورسعيدي عند السادسة من مساء يوم غد الأحد ضمن منافسات الجولة الثالثة من الكونفدرالية.

وأضاف مجدي، خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي عُقد اليوم السبت:"نتائج الزمالك أمام المصري لم تكن أفضل شيء خلال الفترة الماضية، ونسعى حالياً لتحقيق الفوز من للانفراد بصدارة المجموعة ونعد الجماهير بتقديم مباراة كبيرة وتحقيق الفوز، واللاعبون يعلمون جيداً قيمة نادي الزمالك والجميع سيحارب من أجل اسم القلعة البيضاء رغم صعوبة الوضع الحالي".

وأشار القائم بأعمال المدير الفني لنادي الزمالك إلى أنه لابد أن يخوض اللاعبون المباراة بروح من أجل اسم نادي الزمالك لاسيما وأن الفريق حامل اللقب ويسعى للحفاظ على بطولة الكونفدرالية.

وتابع:"الفريق لديه الحافز لتخطي الصعاب بالرغم من صعوبة اللقاء، ولكن الزمالك قادر بخبرات لاعبيه أمثال عمر جابر وعبد الله السعيد وأحمد مصطفى "زيزو" وباقي زملائهم على تحقيق الفوز وكل فريق لديه نقاط قوة ونقاط ضعف، ولكن مباراة المصري مختلفة خاصة وأن كلا الفريقين كتاب مفتوح للأخر، وبعض الأخطاء الفردية هي التي ستحسم المباراة والتفاصيل الصغيرة تحسم المباريات القوية".

وأختتم مجدي تصريحاته بقوله:"عامل تواجد الجماهير أمر إيجابي جداً لانهم يحفزون اللاعبين باستمرار وهم بمثابة نصف قوة الفريق ونسعى لإسعادهم".

فريق الزمالك يتصدر قبل المباراة جدول ترتيب مجموعته برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن نظيره المصري.

اقرأ أيضًا:

للتعرف على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

الأهلي ضد باتشوكا.. ماذا يحدث في الملعب 974؟ (تغطية خاصة صور وفيديو)

الزمالك ضد المصري الزمالك المصري الكونفدرالية أحمد مجدي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

انهيار جزئي لعقار في محرم بك بالإسكندرية.. وأجهزة المحافظة تتدخل (صور)
* ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية؟
"جثة عريس وعروسته على الانتريه".. ماذا حدث داخل العقار 20 بحدائق أكتوبر؟