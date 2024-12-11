حالة من القلق ضربت صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الساعات الماضية، وذلك بعدما أعلن المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، رحيله عن تدريب الفريق وإنهاء رحلته مع الفارس الأبيض.

وبينما تسيطر حالة الحزن على لاعبي الزمالك لرحيل جوميز، إلا أن هناك بعض اللاعبين الذين تغمرهم السعادة بعدما أبعدهم البرتغالي عن المستطيل الأخضر أثناء قيادته للفريق، وكانوا أقرب للرحيل في الانتقالات الشتوية القادمة.

رحيل جوميز بارقة أمل لبعض لاعبى الزمالك

هناك أكثر من لاعب في فريق الزمالك، سيكون رحيل جوزيه جوميز بمثابة قبلة الحياة لهم، ويأتي علي رأسهم كل من:

سيف الدين الجزيري: بعدما أبتعد عن التشكيل الأساسي في عهد جوميز، حيث لم يشارك هذا الموسم سوى في 7 مباريات، وسجل هدفين فقط.

محمد عاطف: صفقة الزمالك بالانتقالات الصيفية الماضية، لم يحصل أيضًا على فرصته مع جوزيه جوميز، وشارك في مباراة وحيدة هذا الموسم أمام النصر الليبي في إحتفالية إعتزال اللاعب خالد حسين.

سيف فاروق جعفر: ضمن قائمة اللاعبين المستبعدين عند البرتغالي جوزيه جوميز، وطالب اللاعب بخروجه على سبيل الإعارة في الميركاتو الشتوي المقبل.

محمد صبحي: الحارس الثاني في الفريق، والذي طالب جوزيه جوميز رحيله في الميركاتو المقبل وأوصى بالتعاقد مع حارس جديد بعد تراجع مستواه الفترة الماضية، ولم يشارك مع الفريق منذ إصابته في بطولة السوبر الإفريقي.

سوء حظ 3 نجوم في الزمالك

على الجانب الآخر هناك بعض اللاعبين سيكون رحيل جوميز بالنسبة لهم ضربة موجعة، لأسباب مختلفة كالتالي:

أحمد فتوح: أحد أبرز اللاعبين الذين وجدوا ضالتهم مع جوزيه جوميز في التوظيف الجديد داخل الملعب الذي منحه له البرتغالي، وبات أكثر اللاعبين تأثيرًا في المباريات خاصة في اللقاء الأخير أمام أنمبيا التنزاني بعدما كان أكثر من لمس الكرة في الفريقين، وأكثر من قدم تمريرات صحيحة بنسبة 86%.

ناصر منسي: الذي أصبح المهاجم الأول للفريق هذا الموسم مع جوميز ويتصدر جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 4 أهداف.

مصطفى شلبي: الجناح المفضل لدي جوزيه جوميز، وتفضيله على الصفقة الجديدة كونراد مشيالاك.