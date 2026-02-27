ارتفعت أسعار الفول المعبأ، والزيت، والأرز السائب، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الجمعة 27-2-2026، بينما انخفضت أسعار السكر، والعدس، واللحوم، وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.64 جنيه، بتراجع 33 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 62.29 جنيه، بزيادة 3.66 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 24.46 جنيه، بتراجع 43 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 92.14 جنيه، بزيادة 1.6 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 32.33 جنيه، بتراجع 1.5 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.42 جنيه، بزيادة 37 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 61.22 جنيه، بتراجع 5 جنيهات.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.66 جنيه، بزيادة 19 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 108.76 جنيه، بزيادة 1.04 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 397 جنيه، بتراجع 4.28 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 112.8 جنيه، بزيادة 29 قرشًا.

كيلو الأرز السائب: 27.33 جنيه، بزيادة 1.03 جنيه.

كيلو الفول السائب: 52.97 جنيه، بتراجع قرش.

كيلو الجبن الأبيض: 135.95 جنيه، بتراجع 94 قرشًا.

كيلو الجبن الرومي: 275.54 جنيه، بتراجع 4.83 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 32.22 جنيه، بتراجع 91 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 101.25 جنيه، بزيادة 1.17 جنيه.