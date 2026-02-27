لم تكن مجرد "ركنة سيارة" عابرة في شارع سياحي مزدحم بمنطقة كرداسة، بل كانت فتيل انفجار لمشهد سينمائي صادم، بدأ بملصق مستفز لـ"علم إسرائيل" وانتهى بمطاردة هستيرية ودماء على الأسفلت، قبل أن تأخذ الواقعة منحىً مغايرا بادعاءات حول القوى العقلية للمتهم.

علم فوق فوهة بركان

بدأت فصول الواقعة حين توقفت سيارة من نوع "جيب شيروكي" يقودها مهندس زراعي (34 عاما) أمام أحد محال الملابس. مشادة كلامية معتادة نشبت بين السائق وأصحاب المحل بسبب رفضهم وقوفه، لكن التفصيلة الصادمة كانت تختبئ خلف زجاج السيارة؛ ملصق لـ "علم إسرائيل" كان كفيلاً بتحويل الخلاف الشخصي إلى غليان شعبي.

وفقاً لشهود عيان، كان الشاب يتناول "عصير" بهدوء قبل أن تلتفت الأعين للملصق، لتبدأ الهتافات الغاضبة: "شيل العلم ده". في تلك اللحظة، تبدد الهدوء عن المشهد، ووقع السائق فريسة لذعر مفاجئ قلب الموازين.

الهروب الكبير

تحت وطأة تجمهر الأهالي، انتابت المهندس حالة من الهياج العصبي، فقرر الفرار بأي ثمن. ضغط على دواسة السرعة بشكل جنوني وسط الشارع المكتظ، ليتحول الطريق إلى ساحة تصادم؛ دهس عددا من المارة -نقلوا إلى مستشفى قصر العيني- وحطم سيارات ملاكي ودراجة نارية في طريقه، في محاولة هروب وصفها الحاضرون بـ "الانتحارية".

ليلة الرعب في كرداسة.. مهندس يدهس المارة بسيارة عليها علم إسرائيل وسر كراسة خطيرة

سياحة بديلة ومرض نفسي

بينما نجح الأهالي في محاصرة السيارة وتسليم السائق لرجال المباحث بقيادة اللواء علاء فتحي، بدأت التحقيقات تكشف خفايا جديدة. داخل السيارة، لم يعثر الأمن على الملصق المستفز فحسب، بل وجدت أوراقاً غامضة تتحدث عما يُسمى بـ "السياحة البديلة".

وفي ذروة الأحداث، ظهر والد المتهم ليفجر مفاجأة قد تغير مجرى القضية تماما؛ زاعما أن ابنه مريض نفسي ويعاني من اضطرابات غير متزنة، وهو ما قد يفسر حالة الهياج والقرار غير المنطقي بوضع ذلك الملصق في منطقة شعبية.

الآن، يقبع المهندس الشاب خلف القضبان، والسيارة "ذات العلم" قيد التحفظ الأمني، بينما تباشر النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة والاستماع لأقوال المصابين وفحص كاميرات المراقبة.